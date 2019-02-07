Foça'da hayvanlar için yoğun mesai

İzmir'de Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığının korunması için hayvanların tedavisinde yoğun mesai harcıyor.

Foça Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığının korunması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda ekipler, hayvan sağlığının korunması, özellikle sahipsiz hayvanların kısırlaştırılarak popülasyonunun kontrol altına alınması, aşılanması ve paraziter tedavilerinin yapılarak hastalıklarının önlenmesi ve hayvanlardan kaynaklanan şikâyetlerin giderilmesi için çalışmalar yaptı.

Foça Belediyesi Sokak Hayvanlarını Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, Veteriner Tamer Karakaya tarafından tedavisi ve bakımları yapılan hayvanlar ise yönetmelik gereği yaşam alanlarına geri bırakılıyor. Hayvanları Koruma Kanunu doğrultusunda; hafta içi daha önceden randevu verilerek kısırlaştırma operasyonları, genel tedavi yöntemleri (kırık operasyonları, bandaj, alçı, taşıt çarpmış sahipsiz hayvanların tedavisi), insan sağlığı açısından son derece önemli olan iç ve dış parazit uygulamaları ve kuduz aşısı yapılıyor.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, Foça Belediyesi Sokak Hayvanlarını Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, hayvanların bakım ve tedavilerini gerçekleştirildiğini, çevre ve halk sağlığının korunması için çalışıldığını ifade etti.

5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun verdiği yetkiyle kısırlaştırma operasyonlarında 2018 yılında; 187 köpeğin 557 kedinin ameliyat edildiği, 467 sahipsiz hayvanın tedavisinin yapıldığı, bin 557 iç parazit, bin 159 dış parazit, bin 265 sokak hayvana da kuduz aşısının yapıldığı belirtildi.