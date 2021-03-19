Foça'da kaçak avlanma balıkçılığı tehdit ediyor

İzmir'in Foça ilçesindeki balıkçılar, kaçak avlanmanın önlenmesini istiyor. Kaçak avlanmadan balıkçılığın olumsuz etkilendiğini söyleyen Foça'nın en eski balıkçılarından 77 yaşındaki İsmail Sayılır, “60 yıldır balıkçılık yapıyorum. Geçimimizi balıkçılıktan sağlıyoruz ama kaçak avlanma yüzünden Foça'da balık kalmadı. Balıkları İzmir halinden alıyoruz” dedi.

Balıkçılığın önemli merkezlerinden biri olan Foça'da günlük tutulan balıklar tüketiciye ulaşıyor. Ancak balıkçılar, balıkların üreme dönemlerinde kaçak avlanma yapıldığı için Foça denizinde balık kalmadığını belirtti. 77 yaşındaki balıkçı İsmail Sayılır, “Yasa dışı balıkçılık yapanlar balık yumurtalarının bulunduğu yerleri bozuyor ve balıklar gelişemiyor. Her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığı ocak ayında 10 gün süreyle kısmi olarak durdurulmuştu ancak bu süre yeterli olmadı. Foça bölgesinde vatandaşın en çok talep ettiği balık türleri karides, barbun, levrektir. Foça'da kaçak avlanma, balık türlerinin üremelerine izin vermediği için balıkları İzmir halinden alıp Foça'da satıyoruz" diye konuştu.

"Balık fiyatları pahalı değil"

Babası ile aynı mesleği yapan Mehmet Sayılır da, “Vatandaş kırmızı et ile fiyat karşılaştırması yaptığında hem lezzet olarak hem de fiyat olarak balık yemeği tercih ediyor. Balığın fiyatı kırmızı etten ucuz. Müşteri fiyatları pahalı buluyor ama ucuz olması balığın bol olmasına göre değişiyor. Denizde ise durum kötü. Balıklarımız azalıyor. Kaçak avcılar var. Kaçak avlanma ile balığı kurutuyorlar. Balık yavrularını topluyorlar, balık büyümüyor. Her geçen yıl balık azalıyor" sözlerine yer verdi.