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Foça'da kadın sanatçılar sergi açtı

İzmir’in Foça ilçesindeki kadın sanatçılar, resim ve el sanatları sergisi açarken, sanatçılar, kadına şiddete dikkat çekmek için mor fular taktı.

İzmir'in Foça ilçesindeki kadın sanatçılar, resim ve el sanatları sergisi açarken, sanatçılar, kadına şiddete dikkat çekmek için mor fular taktı.


Foça ilçesinde, kadın sanatçıların açtığı sergi ilgi gördü. Sulu boya ve yağlı boya resim, el işlemeli örgüler ve kumaş üzerine resim yapılmış tişörtlerin sergilendiği sergi açılışını Foça kaymakamı Ali Çetin ve eşi Sibel Çetin yaptı. Kadınlar, kadına şiddete karşı ise mor fular taktı.


Foça Kaymakamı Ali Çetin, "Foça'da bir çok grubumuz var, sanatçı ruhu yüksek bir ortamımız var. Çok yakın zamanda kadına şiddet konusunda bakanlığımızda, bizde çalışmalar yapıyoruz. Sadece kadına şiddet değil; çocuklara, güçsüz insanlara, hayvanlara şiddeti iyi insanlar önleyecektir" dedi

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