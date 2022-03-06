Foça'da konut fiyatları yüzde 70 arttı

İzmir'in Foça ilçesinde son bir yıl içerisinde satılık yazlık konutların fiyatlarında yüzde 70'ye yakın bir artış olduğu, aylık kiralama ücretlerinin de en düşük bin 2 bin 500 TL civarında seyrettiği belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Konut Satış İstatistikleri Ocak 2022 verilerine göre, konut satışlarında İstanbul 15 bin 110 konut satışı ve yüzde 17,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 255 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 486 konut satışı ve yüzde 6,2 pay ile İzmir izledi. İzmir Foça'da mart 2022 başı itibarıyla son bir yıl içerisinde satılık konutların fiyatlarında yüzde 70'ye yakın bir artış oldu. Yetkili gayrimenkul danışmanı Ender Sındırgılıoğlu, “İnşaat maliyetinin artması, ister istemez müteahhitlerin bunu satış fiyatlarına yansıtmasına sebebiyet verdi. Sayfiye bölgelerine insanların yoğun bir şekilde yerleşmesinin başlıca sebeplerinden biri de korona oldu. Konut üretimi de sınırlı olunca bu bölgede yüzde 70'lik bir artış oldu. Konumuna göre 2 oda 1 salon ev kira fiyatları 2 bin 500 TL'den başlıyor. Dubleksler de ise 4 bin TL ve 5 bin TL rakamlarını buldu” dedi. Yetkili gayrimenkul danışmanı İsmail Şengül de sahil kasabalarına rağbetin yoğun olduğunu ve bu sebeple fiyatların arttığını söyledi. Yeni Foça Mahallesi'nde ikamet eden ve esnaflık yapan Süleyman Acar, “Foça'da kuaförlük yapıyorum. Ev fiyatları geçen seneye göre epey pahalandı. Kiralar bunun yanında artış gösterdi. Şu anda en ucuz kira 2 bin 500 TL ve 3 bin TL arası. İnsanlarımız pandemi nedeniyle sessiz sakin kimsenin olmadığı yerler tercih etti. Bu sebeple fiyatlar arttı. Geçen sene 500 bin TL olan evler bu yıl 1 milyon TL oldu” diye konuştu.