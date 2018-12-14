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Foça'da "Kubilay Olayı" söyleşisi

Foça Kitap Kulübü ve Foça Belediyesi iş birliği ile araştırmacı-yazar Cevat Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı "Kubilay Olayı ve Foça" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Foça Kitap Kulübü ve Foça Belediyesi iş birliği ile araştırmacı-yazar Cevat Yıldırım'ın konuşmacı olarak katıldığı "Kubilay Olayı ve Foça" adlı söyleşi gerçekleştirildi.


Menemen ilçesinde, 23 Aralık 1930 tarihinde askerliğini yedek subay olarak yaparken şehit edilen Mustafa Fehmi Kubilay olayı, Foça Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen söyleşide katılımcılara anlatıldı. Foça Kitap Kulübü ve Foça Belediyesi iş birliği düzenlenen etkinlikte araştırmacı-yazar Cevat Yıldırım, katılımcılara Kubilay ve iki bekçinin nasıl şehit edildiğini, yaşanan atmosferi dinleyicilere anlattı.


Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, Yıldırım ve Foça Kitap Kulübü Başkanı Ayla Karatekin'e etkinlik dolayısıyla teşekkür etti.

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