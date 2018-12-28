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Foça'da miniklerin yeni yıl sevinci

İzmir’de, Foça Belediyesi Çocuk Evi öğrencileri, yapılan kutlama programıyla yeni yılı erken karşıladı.

İzmir'de, Foça Belediyesi Çocuk Evi öğrencileri, yapılan kutlama programıyla yeni yılı erken karşıladı.


2019'a sayılı günler kala, Foça Belediyesi Çocuk Evi'nde yeni yıl kutlaması yapıldı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın da katıldığı yeni yıl kutlamasında çocuklar, kıyasıya eğlendi. Sevgi çemberi oluşturan minikler, 2018'e veda edilen şu günlerde yılbaşı kutlamanın heyecanını yaşadı. Minikler, programda yeni yıl şarkıları da söyledi.


Başkanı Gökhan Demirağ, öğrencilerin yeni yılını kutlayarak, elinde getirdiği çeşitli hediyeleri dağıttı.

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