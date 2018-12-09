Foça'da müzikli şiir dinletisi

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesinin Foça Belediyesinin desteğiyle düzenlediği ‘‘Spartaküs'ten Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze; Direniş, Devrim ve Barış'' isimli müzikli şiir dinletisi büyük beğeniyle izlendi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, barışın ortak dilinin sanat olduğunu ve Ssanata Foça Belediyesinin desteklerinin her zaman hazır olduğunu ifade etti.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde düzenlenen, Yılmaz Mızrak'ın tasarlayıp yönettiği dinletinin şiir korosunda; Ayla Aksoy, Şeniz Ararat, Ünal Atalay, Sevhan Beğendi, Bedriye Demirci, Cem Eden, Levent Onan, Yılmaz Mızrak, Halil Öztürk, Yıldız Tuncel ve Mukaddes Yarba, yer aldı. Sedat Öztürk'ün zeybek gösterisi sunduğu müzikli şiir dinletisinin komuta masasında Hakan Ararat ve ses-ışık'ta Coşkun Dilme görev yaptı.