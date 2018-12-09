İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foça'da müzikli şiir dinletisi

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesinin Foça Belediyesinin desteğiyle düzenlediği ‘‘Spartaküs’ten Mustafa Kemal’e, Mustafa Kemal Atatürk’ten günümüze; Direniş, Devrim ve Barış’’ isimli müzikli şiir dinletisi büyük beğeniyle izlendi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesinin Foça Belediyesinin desteğiyle düzenlediği ‘‘Spartaküs'ten Mustafa Kemal'e, Mustafa Kemal Atatürk'ten günümüze; Direniş, Devrim ve Barış'' isimli müzikli şiir dinletisi büyük beğeniyle izlendi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, barışın ortak dilinin sanat olduğunu ve Ssanata Foça Belediyesinin desteklerinin her zaman hazır olduğunu ifade etti.



Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde düzenlenen, Yılmaz Mızrak'ın tasarlayıp yönettiği dinletinin şiir korosunda; Ayla Aksoy, Şeniz Ararat, Ünal Atalay, Sevhan Beğendi, Bedriye Demirci, Cem Eden, Levent Onan, Yılmaz Mızrak, Halil Öztürk, Yıldız Tuncel ve Mukaddes Yarba, yer aldı. Sedat Öztürk'ün zeybek gösterisi sunduğu müzikli şiir dinletisinin komuta masasında Hakan Ararat ve ses-ışık'ta Coşkun Dilme görev yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.