Foça'da piyano gecesi

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan müzikseverler, Ezgi Serim'i büyük keyifle dinledi. Sanatçı, 22 yıllık yolculuğunu paylaştığı dinletisinde; klasik örnekler, sevilen caz standartları ve kendi kompozisyonlarından oluşan karma bir seçkiyi seslendirdi. Dinleti sonrasında, 'Kültür için Alan' İzmir Koordinatörü Recep Tuna moderatörlüğünde, sanatçı ve sanatseverlerin katıldığı söyleşi gerçekleştirildi. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın eşi Derya Demirağ, Ezgi Serim'e teşekkür çiçeği sundu. Ezgi Serim, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, eşi Derya Demirağ ve müzikseverlere teşekkür etti.