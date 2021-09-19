Foça'da "Sahilim Temiz" projesi ile İngiliz Burnu temizlendi

Gdz Elektrik'in “Sahilim Temiz” projesi kapsamında 400 kişi, İngiliz Burnu'nda 152 torba çöp topladı.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü kapsamında Gdz Elektrik çalışanları ve Foça halkı, elbirliği ile İngiliz Burnu'nu temizledi. 400 kişi, 114 bin metrekarelik alanda 152 torba çöp topladı. Çevre farkındalığını artırmayı amaçlayan şirket, sahillerde temizlik çalışmaları yaparak çevreye katkı sağlıyor. İzmir'in sahillerini temizleyeceklerini belirten Gdz Elektrik, projeyi bölge halkıyla birlikte gerçekleştirmenin çok önemli olduğunu ve çalışanların da aileleri ile katkı sağladıklarını ifade etti.