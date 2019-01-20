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Foça'da sulu boya resim sevinci

Foça’da yaşayan sanatseverler, ‘Nurşen Özacar Yurttaş ve Gülşen Akıcı; Suluboya Resim Sergisi’ni beğeniyle izledi.

Foça'da yaşayan sanatseverler, ‘Nurşen Özacar Yurttaş ve Gülşen Akıcı; Suluboya Resim Sergisi'ni beğeniyle izledi.



Resmin, en güzel sanatsal ifade biçimlerinden bir tanesi olduğunu belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Nurşen Özacar Yurttaş ve Gülşen Akıcı'yı tebrik etti. Başkan Demirağ, ‘‘Değerli sanatçılarımız, Gülşen Akıcı'ya ve Nurşen Özacar Yurttaş'a, böyle güzel bir sergiyi ilçemizde sundukları için çok teşekkür ediyorum''dedi. Sergi açılışına, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Foça Belediyesi Meclis Üyeleri, Foça-Kozbeylili Şair-Yazar ve Sanatçı Nurşen Özacar Yurttaş'ın eşi Hüseyin Yurttaş ile çok sayıda sanatsever katıldı. Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezindeki eserler, 26 Ocak Cumartesi gününe dek sergilenmeye devam edecek.

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