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Foça'daki Koca Mehmetler Mahallesinde halk toplantısı

İzmir’in Foça ilçesindeki halk toplantıları, Koca Mehmetler Mahallesi’nde devam ederken, vatandaşlar istek ve şikayetlerini yetkililere anlattı.

İzmir'in Foça ilçesindeki halk toplantıları, Koca Mehmetler Mahallesi'nde devam ederken, vatandaşlar istek ve şikayetlerini yetkililere anlattı.


Foça Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantıları, bu kez Koca Mehmetler Mahallesi'nde yapıldı. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen yetkililer, istek ve şikayetleri dinledi. Toplantıda, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da, Foça Belediyesi'nin bölgede gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.


Toplantıya ayrıca, Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Belediyesi meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Koca Mehmetler Mahallesi Muhtarı Yavuz Karaca, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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