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Foçalı Kaan Yüksel, Kuşadası'ndan gümüş madalyayla döndü

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ege Karate Ligi müsabakaları, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılırken, Foçalı Kaan Yüksel, kategorisinde 2.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ege Karate Ligi müsabakaları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılırken, Foçalı Kaan Yüksel, kategorisinde 2. olarak ligdeki mücadelesine devam etme hakkı kazandı.


Türkiye Karate Federasyonu tarafından organize edilen Ege Karate Ligi müsabakaları, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapıldı. Kuşadası Uğur İnan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen lig karşılaşmalarına; Afyon, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden 45 kulüp ve toplam 720 sporcu katıldı. Foça Belediyespor kulübü sporcusu Kaan Yüksel ise 2009 doğumlular 45 kilo kategorisinde 2. oldu. Gümüş madalya alarak kürsüye çıkan minik sporcu, lige devam etme hakkı kazandı. Sporcunun babası ve antrenörü Kudret Yüksel, kendilerine destek veren Foça Belediyesi ve Başkan Gökhan Demirağ'a teşekkür etti.

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