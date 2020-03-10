Foçalı karateci kardeşler madalyalarla döndü

İzmir'in Foçalı ilçesinde yaşayan karateci kardeşler Kerem Çağatay ve Kaan Yüksel, İstanbul'da yapılan Avrasya Açık Uluslararası Karate Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Avrasya Açık Uluslararası Karate Şampiyonası, heyecanlı dakikalara sahne oldu. Bağcılar Olimpik Spor Salondaki müsabakalarda 9 ülkeden 742 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel (7) ve Kaan Yüksel (11) önemli başarı yakaladı.

İki kardeş, toplam 4 madalya ve bir kupa kazandı. Kardeşlerin başarısı, Foça'daki öğrenci arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.