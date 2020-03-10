İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foçalı karateci kardeşler madalyalarla döndü

İzmir’in Foçalı ilçesinde yaşayan karateci kardeşler Kerem Çağatay ve Kaan Yüksel, İstanbul’da yapılan Avrasya Açık Uluslararası Karate Şampiyonasından madalyalarla döndü.

İzmir'in Foçalı ilçesinde yaşayan karateci kardeşler Kerem Çağatay ve Kaan Yüksel, İstanbul'da yapılan Avrasya Açık Uluslararası Karate Şampiyonasından madalyalarla döndü.


Avrasya Açık Uluslararası Karate Şampiyonası, heyecanlı dakikalara sahne oldu. Bağcılar Olimpik Spor Salondaki müsabakalarda 9 ülkeden 742 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda karateci kardeşler Kerem Çağatay Yüksel (7) ve Kaan Yüksel (11) önemli başarı yakaladı.


İki kardeş, toplam 4 madalya ve bir kupa kazandı. Kardeşlerin başarısı, Foça'daki öğrenci arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.