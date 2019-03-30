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Foça'lı minik karateciler kuşak taktı

İzmir’in Foça ilçesinde, 2018 yılı başlarında karate sporu ile tanışan minik sporcular diplomalarını alarak yeni kuşakları taktı.

İzmir'in Foça ilçesinde, 2018 yılı başlarında karate sporu ile tanışan minik sporcular diplomalarını alarak yeni kuşakları taktı.


Foça ilçesinde minik sporcular, kuşak heyecanı yaşadı. 2019 yılı başlarında karate sporu ile tanışan minik sporcular, düzenlenen törende kuşaklarını takarak sevinç yaşadı. Törende, çocuklar kadar ailelerinde heyecanı yüzlerine yansıdı. Antrenör Kudret Yüksel ve yetkililerin elinden diplomalarını alan sporcuların sevincine aileleri de ortak oldu.

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