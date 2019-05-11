Foçalı minik sporcu madalyaya doymuyor

Türkiye Karate Federasyonu bünyesinde Balıkesir' de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı İllerarası Karate turnuvasında, Foçalı minik karateci Kaan Yüksel, altın madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonu faaliyet programında yer alan Balıkesir Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Balıkesir Karate İl Temsilciliğinin katkıları ile düzenlenen karate turnuvası, Balıkesir Şehit Turgut Solak Kapalı Spor Salonunda gerçekleşti. Turnuvaya; Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir, Konya, Manisa, Sakarya , Uşak ve Yalova illerinden kulüp ve sporcular iştirak etti. Foça Reha Midilli İlkokulu 4. sınıf öğrencisi minik karateci Kaan Yüksel, 2009 yaş +45 kategorisinde tüm rakiplerini geride bırakarak birinci oldu.