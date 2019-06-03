Foçalı miniklerin karate coşkusu

Foçalı minik karateciler, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda başarı gösteren tatami arkadaşları Kaan Yüksel'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen 10. Dünya Shotokan Karate Şampiyonası'nda başarı gösteren Kaan Yüksel'in antrenörü Kudret Yüksel, "Sporcu yetiştirmek, hele ki karate branşında yetiştirmek zor iştir. Okulun stresi ve yoğunluğu ile antrenman disiplinini bir arada götürmek zorunda olan minik karateciler üzerilerine düşen vazifeyi harikulade bir şekilde yerine getirdi. Ancak bizler anlık başarıdan ziyade başarının devamlılığından yanayız. Bundan sonraki tüm hayatlarında örnek bireyler olarak yetişmeleri, spor ve eğitimin iç içe olduğu bu tablo hem çocukları hem de aileleri ziyadesi ile mutlu etmişe benziyor '' dedi.