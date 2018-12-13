Foçalı öğrencilere 'Rüzgar ve Güneş Enerjisi' semineri

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 ve 10 sınıf öğrencilerine 'Rüzgar ve Güneş Enerjisi' semineri verildi. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyelerinin verdiği seminerle öğrencilerin yenilenebilir enerji kaynakları ve sistemleri hakkında bilgilenmesi ve meslek seçimlerinde bu alanın özendirilmesi hedeflendi.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden Doç. Dr. Numan Sabit Çetin ve araştırma görevlisi Fırat Salmanoğlu'nun konuşmacı olduğu seminer okulun çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin yanı sıra Foça Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, ilçede bulunan liselerin müdürleri ve öğretmenlerde katılımcılar arasında yer aldı. "Rüzgar ve Güneş Enerjisi Deyince Ne Anlaşılmalı”, “Rüzgar ve Güneş Enerjisi ile Elektrik Elde Edilmesi” ve “Rüzgar ve Güneş Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi” başlıklarıyla konuların işlendiği seminerin son bölümü katılımcıların sorularının cevaplandırılmasına ayrıldı.

Cemil Midilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Muslu, meslek dersleriyle ilgili konuları sektördeki kuruluş ve firmalarla işbirliği yaparak işlediklerini, bu işbirliğini üniversitelerle de yapmaya başladıklarını söyledi. Hüseyin Muslu, “Hem sektör hem üniversitelerle yaptığımız işbirliği öğrencilerimizin işledikleri konulara daha iyi motive olmalarına, ilgi alanlarına bunları da katmalarına ve meslek seçimlerinde daha bilinçli hareket etmelerine katkı sağlıyor. Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünün çok değerli öğretim üyelerinin verdiği seminer de gençlerimizin yenilenebilir enerji kaynaklarına ilgilerini artırmaya, projeler üretmelerine teşvik edici büyük fayda sağlamıştır” dedi.