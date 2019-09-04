İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor

Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu 5.

sınıf öğrencisi ve T.Erol Fight Aliağa sporcusu Kaan Yüksel, Aydın'da düzenlenen İllerarası Kuşadası Zafer Kupası Karate Turnuvası'ndan madalya ile döndü.



Türkiye Karate Federasyonun faaliyet programında yer alan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Karate İl Temsilciliğinin 31 Ağustos tarihinde Aydın Uğur İnan Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirdiği İllerarası Kuşadası Zafer Kupası Karate Turnuvası sona erdi. sınıf öğrencisi ve T.Erol Fight Aliağa sporcusu Kaan Yüksel 2009 bay + 45 kilo 1. altın madalya, 2009 bay ferdi kata 2. gümüş madalya, 2008 – 2009 bay takım kata 2. gümüş madalya aldı. Turnuvada hakem olarak görev alan minik sporcunun antrenörü Kudret Yüksel ‘‘Manevi değeri yüksek turnuvada başarı gösteren sporcumuz Kaan Yüksel'e teşekkür ederiz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.