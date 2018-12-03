Foça'nın antrenöründen yurt dışında seminer

Foça'nın ilk uluslararası hakemi Recep Başkan, Doğu Ukrayna bölgesinde 5 kentin sporcularına seminer verdi.

Taekwondo Antrenör ve Uluslararası Hakemi Recep Başkan, 23-24 Kasım tarihleri arasında Ukrayna'nın Kamianske kentinde yapılan ‘Taekwondo Poomsae Gelişim Semineri'ne eğitimci olarak katıldı. Kamianske Federasyon Başkanlığı ve Sport Star Kulübünün organize ettiği; Kiev, Poltava, Dinyeper, Krivoy Rog ve Kamenskoe kentlerinden sporcu ve antrenörlerin katıldığı seminere, Sinop Bölgesi uluslararası hakemlerinden olan Barış tosun ile birlikte katılan Recep Başkan, bilgi ve birikimlerini bölge sporcuları ile paylaşma imkânı buldu.

Seminerin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Recep Başkan, ‘‘Ukrayna seyahatimiz boyunca bize göstermiş olduğu ilgi ve misafirperverliğinden dolayı başta Ukrayna Milli Takım Antrenörü değerli arkadaşım Roman Kurys, Federasyon Başkanı Alexander Kirpa, biran olsun bizleri yalnız bırakmayan Avukat Evgen Lavrentiev'e teşekkür ediyorum. Spor; barış, dostluk ve kardeşliğe her zaman aracı olmuş, yeni dostluklar, farklı bakışlar kazandırarak farkındalıklar oluşturmuştur. Bundan sonrada benzer eğitim çalışmalarımızı ilimizde ve ülkemizde de gerçekleştireceğiz. Desteğini bizden eksik etmeyen Sayın Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a teşekkür ederiz'' dedi.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, spora ve sporcuya verdikleri desteklerin süreceğini belirtti. Recep Başkan, 8-9 Aralık İspanya'nın Marin dor bölgesinde bu yıl ilk kez yapılacak olan Kulüpler Avrupa Taekwondo Poomsae Şampiyonasında hakem olarak görev yapacak.