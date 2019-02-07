Foça'nın genç başsavcısı görevine başladı

Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, "'Devletin hazinesi adalettir' düsturu ile vatandaşlarımıza adalet ve kanunlar ölçüsünde yardımcı olmaya ve görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz" dedi.

Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, ilçede görevine başladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nun kararnamesiyle Foça'ya atanan 1987 doğumlu genç başsavcı Uslu, Foça'ya hizmet etmekten memnun olduğunu belirtti.

Başsavcı Ümit Uslu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizler için bayrağımızın dalgalandığı ülkemizin her köşesi görev verildiğinde memnuniyetle üzerimize düşen sorumluluğu ifa edeceğimiz yerlerdir. Foça'da bulunduğumuz süre zarfında, 'devletin hazinesi adalettir' düsturu ile vatandaşlarımıza adalet ve kanunlar ölçüsünde yardımcı olmaya ve görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret edeceğiz. Sahil ve kentin iç içe sokulduğu sakin ve huzurlu, tarihi ve antik bir kent olarak bilinen Foça'ya hizmet vermekten büyük onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

Ümit Uslu kimdir?

1987 tarihinde Ankara Şereflikoçhisar ilçesinde doğan Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, ilköğretim ve liseyi Şereflikoçhisar'da tamamladıktan sonra 2005-2009 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü.

Fakülteden mezun olan Uslu, 2011-2013 yılları arasında hakimlik-savcılık eğitimini tamamladı. 2013-2015 yılları arasında Manisa Selendi ilçesinde görev yapan Uslu, daha sonrada 2015-2016 yıllarında Bitlis'te, 2016-2018 yılları arasında Çorum'da cumhuriyet savcısı olarak çalıştı. Ümit Uslu, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)'nun kararnamesiyle de son olarak Foça'ya atandı.