Foça'nın liderliği devam ediyor

Karşılaşmanın hakemi, Foça Belediyespor 2-1 galip durumda iken 88. dakikada yaşadığı tatsız olay nedeni ile hakem odasına gitti. Ev sahibi ekip Poyracık, 19. dakikada Engin Gazal'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı kartı bulunan Poyracıklı Berke Can Zenger, topa oyun durduktan sonra vurunca 25. dakikada oyun dışı kaldı. 31. dakikada Burak Beyit, Foça Belediyespor'un beraberlik golünü attı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Burak Beyit 2. golüyle Foça'yı galibiyete taşıdı

10 kişi oynamanın zorluğuna karşın iyi mücadele eden Poyracık karşısında, galibiyet için yoğun çaba sarf eden Foça, 84. dakikada Burak Beyit'in 2. golüyle, 2-1'lik üstünlüğe ulaştı. Poyracıklı Furkan Öz, 87. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karara tepki gösteren Poyracık yedek kalecisi Mustafa Ali Karagöz, yardımcı hakemin uyarısıyla kırmızı kart gördü. Mustafa Ali Karagöz, Hakem Burak Gazi Ülker'e fiziksel müdahalede bulundu. Bu tatsız olayın ardından, Hakem Burak Gazi Ülker ve yardımcıları hakem odasına gitti. Maç hakkında, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Hakem ve Gözlemci raporları doğrultusunda verilecek kararın, Foça Belediyespor'un 3-0'lık hükmen galibiyeti olarak tescil edileceği tahmin ediliyor.

Poyracık Bilir Altay Spor 1 - Foça Belediyespor 2

Stad: Kınık Poyracık Sahası - Tarih: 24.11.2018 - Başlama Saati: 13.00

Hakemler: Burak Gazi Ülker, Gökhan Tektaş, Kahan Kaya

Poyracık Bilir Altay Spor: Samet Yanık, Hasan Özkan(Dk.85 Ekin Düzgün), Cemal Özsüngü, Kemal Mercan(K), Ali Şahin, Berke Can Zenger, Burak Öz, Furkan Öz, Metehan Çelik(Dk.71 Abdullahhan Türk), Engin Gazal, Şahsever Serdar - Teknik Sorumlu: Şükrü Zenger

Foça Belediyespor: Nurettin Güneş, Oğuz Acar, Hakan Çetinkaya, Yunus Süme, Orçun Gencebay, Nadir Pirzola, Burak Beyit, Ayhan Işık, Koray Kadan(Dk.79 Muammer Güreşçi), Yağız Kasar, Erkan Akbal(K) - Antrenör: Güven Beyit

Sarı Kartlar: Dk.12 Berke Can Zenger, Dk.25 Şahsever Serdar, Dk.58 Kemal Mercan, Dk.69 Furkan Öz, Dk.84 Samet Yanık (Poyracık) - Dk.12 Ayhan Işık, Dk.42 Nadir Pirzola, Dk.77 Koray Kadan (Foça)

Kırmızı Kartlar: Dk.25 Berke Can Zenger, Dk.87 Furkan Öz, Dk.88 Mustafa Ali Karagöz (Poyracık)

Goller: Dk.19 Engin Gazal (Poyracık) - Dk.31 ve Dk. 84 Burak Beyit (Foça)