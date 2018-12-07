Foça'nın standına yoğun ilgi

İzmir'in Foça ilçesinin doğal ve tarihi özelikleri, 12. Travel Turkey ve 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde tanıtılırken, Foça Belediyesi'nin açtığı stant vatandaşlardan ilgi gördü.

12. Travel Turkey ve 4. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi, kapılarını aynı gün dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılara açtı. Fuara bu yıl 38 ülkeden ve 48 ilden toplam bin 200'ün üzerinde katılımcı dahil oldu. Foça Belediyesi de, ilçenin tanıtılması için fuarda yerini aldı. Açılan standı, Foça'nın tarihi ve kültürel alanları görevliler tarafından vatandaşlara tanıtıldı. İlgi gören standı, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, meclis üyeleri ve Foça İlçe Turizm Danışma Şube Müdürü Samir Büyükkaya ziyaret etti.

Başkan Demirağ, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'nın kentlerinin tanıtımına çok olumlu katkılar sağladığını ifade etti.