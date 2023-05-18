Form Plastik'ten GES yatırımı

Otomotiv ve beyaz eşya sektöründeki 40 yıllık deneyimi ile dikkat çeken yatırımlara imza atan Form Plastik, Manisa'daki fabrikasının çatısına 1.663,2 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için Fokus Enerji ile anlaşma imzaladı.

Muradiye Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 21 bin 500 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteren, Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla sektöründe fark oluşturan Form Plastik, yatırımlarına yenilebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimini ekledi.

Bu çerçevede firma, Manisa'daki fabrikasının çatısına 1.663,2 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için Fokus Enerji ile anlaşma imzaladı. Doğanın korunması ve çevreci yaklaşımlara verdiği önemi vurgulayan Form Plastik Genel Müdür Yardımcısı Ekin Alkan Çetin, fabrikalarındaki elektrik ihtiyaçlarının yarısına yakınını çevreci ve temiz enerjiden karşılayacak olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fokus Enerji GES Projeleri Yöneticisi Ömer Fındık da, enerji maliyetlerini düşürmek ve doğayı korumak amacıyla şirketlerin yenilenebilir enerji kaynaklarının en ekonomik ve verimlisi olan güneş enerjisi santrali yatırımlarına yöneldiğini, çevre dostu enerji üretimine ilginin arttığını dile getirdi.

Planlanan yatırımla birlikte, maliyetlerini düşürerek üretim potansiyellerini genişletmeyi hedeflediklerini dile getiren Form Plastik Genel Müdürü Mehmet Fatih Çetin ise şöyle devam etti:

"Güneş enerjisi santrali yatırımız sayesinde ülke ekonomisine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Enerjide dışa bağımlığı azaltmak ve maliyetlerimizi düşürerek sektördeki payımızı arttırmak için yüzümüzü güneşe döndük. Çevre dostu enerji üretimine yatırım yaparak gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı sorumluluklarımız arasında görüyoruz."

Yapılacak yenilenebilir enerji yatırımı ile yıllık 2.327.301 kWh olarak hedeflenen elektrik üretimi sayesinde, yılda 66 bin 494 adet ağacın çevreye sağladığı faydaya denk 1.396 ton karbon emisyonu azaltımı sağlanacağı belirtildi.