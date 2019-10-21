Forma da susmadı, Karşıyaka da

Karşıyaka'nın özel tasarımla dizayn ettirdiği ve ‘Susmayan Forma' sloganıyla piyasaya sunduğu yeni formalarla sahaya çıkan futbol ve basketbol takımı, hafta sonunu önemli galibiyetlerle kapattı.

Karşıyaka'ya yeni forması uğurlu geldi. Karşıyaka'nın seslerinden yola çıkılarak hazırlanan ve ‘Susmayan Forma' sloganıyla üretilen, farklı bir video tanıtımıyla piyasaya sunulan formalarla rakiplerinin karşısına çıkan basketbol ve futbol takımı haftayı galibiyetlerle kapattı. Basketbolda Pınar Karşıyaka, İTÜ Basketbol karşısında görücüye ilk kez çıkan yeni formasıyla rakibini 105-67 mağlup etti ve ligdeki liderliğini sürdürdü.

Futbolda ise ilk kez giyilen ‘Susmayan Forma'larla şampiyonluk yarışı veren Kocaelispor'u Hakan Kuş'un golüyle 1-0 yenen Kaf-Kaf, yeni formasıyla önemli bir galibiyet aldı. Böylelikle yeni formayla hafta sonu 2 galibiyetle kapatılmış oldu.

“Farklılığımızı bir kez daha tüm Türkiye'ye göstereceğiz”

Kulüp Başkanı Turgay Büyükkarcı, tanıtıma çıkalı henüz 1 hafta olmayan formaların tüm Türkiye'de büyük ilgi gördüğünü belirtti. Büyükkarcı, “Bir hafta dolmadan yeni formamızın tanıtım videosu 1 milyondan fazla izlendi. Ulusal spor kanallarında haber olarak yayınlandı. Taraftarlarımız gibi futbolcularımız da formayı çok beğendi. Sporcularımız formayı giydikleri ilk maçları kazandı, güzel bir sinerji oluşturuldu. Bu yeni formayı taraftarlarımız da giyince takımla bir bütün oluşturacaklar ve farklılığımızı bir kez daha tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Yeni forma voleybol takımımıza yetişmediği için Çanakkale deplasmanında giyilemedi. Umarım voleybolcularımız da yeni formayı giydiği ilk maçı kazanırlar” dedi.