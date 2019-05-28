Forum Bornova ziyaretçileri ile “Bana Kitap Oku” projesi

Forum Bornova ziyaretçileri, 'Bana Kitap Oku' projesi kapsamında, kendileri için özel olarak hazırlanan kitap okuma odasında romandan şiire kadar pek çok farklı alanda yazılmış kitapları görme engelliler için seslendirebilecekler. Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde yürütülen proje kapsamında seslendirilen kitaplar görme engellilerle buluşacak.

İzmir ve çevre illerin çekim merkezi Forum Bornova, görme engelli vatandaşların toplumsal yaşama eşit ve engelsiz katılabilmelerine destek olmayı amaçlayan “Bana Kitap Oku” projesi kapsamında, ziyaretçilerine görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirme olanağı tanıyan kitap okuma odasını hizmete sundu.

Forum Bornova ziyaretçileri, 'okumak görmektir' sloganıyla hizmete sunulan kitap okuma odasına girerek, görme engelliler için henüz seslendirilmemiş olan ve yeni piyasaya sunulmuş kitapları kendi sesleriyle seslendirebilecekler. Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şubesi işbirliğinde yapılan proje kapsamında gönüllü olarak kitap seslendirmek isteyen herkes Forum Bornova Danışma Birimi'nden randevu aldıktan sonra, seslendirmek istediği kitabı ve seslendirme şartlarına dair bilgileri edinebilecek. Sesli kitap okuma odasında seslendirilecek kitaplar, görme engellilerle buluşturulacak.

Binlerce yüreğe ses olacaklar

Türkiye'de yaklaşık 400 bin görme engelli kişinin yaşadığını hatırlatan Forum Bornova Alışveriş Merkezi Müdürü Doğan Alpan, proje hakkında şunları söyledi:

“Güncel kitaplara ulaşmak ve onları okumak, görme engelli bireylerin yaşadığı en büyük zorluklar arasında. Bu projeyle kitapların yalnızca görebilenler için değil, görme engelliler için de erişilebilir olmasını hedefliyoruz. Ziyaretçilerimiz, sesli kitap okuma odasında kendi sesleriyle okudukları kitaplarla görme engelli vatandaşlarımızın bu önemli ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunabilecekler. Ziyaretçilerimizi binlerce yüreğe sesleriyle destek olmaya davet ediyoruz.”