Fotoğraf kareleriyle "Umut sensin" denilecek

Sizyetersiniz Derneğinin ''Umut Sensin'' adıyla düzenleyeceği 8. karma fotoğraf sergisinde, iki ay önce yaşamını yitiren dünyaca ünlü foto muhabiri Ara Güler anılacak, fotoğraf satışından elde edilecek gelirin tamamı kanser hastası çocuklara aktarılacak.

Serginin koordinatörü Aytaç Bülbül yaptığı açıklamada, organizasyonu Hatice Öktem Kılıçaslan'ın yürüttüğünü bildirdi. Bülbül, şunları kaydetti: ''Kanser tedavisi gören çocuklara destek olmak üzere bir araya geldik. Dünyalarına ışık olmak, küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaşatmak ve daha sağlıklı gelecekleri olması için 'umut sensin' diyoruz. İzmir'de sanata duyarlı, fotoğraf sevdalıları ve katkı sunmak isteyenleri sergimize davet ediyoruz. Bir fotoğraf satın alınarak minik yüreklere umut olunması için belediye, oda, dernek, sendika ve sivil toplum örgütü başkan ve yöneticilerine çağrı yapıyoruz. Sergiden ve fotoğraf satışından elde edilecek gelirin tamamı kanser tedavisi gören çocuklara aktarılacak.''

Aytaç Bülbül, 7 Aralık Cuma günü saat 18.30'da İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde açılacak sergide Mehmet Turgut, Coşkun Aral, Erdal Kınacı, İzzet Keribar, Beyhan Özdemir, Alahattin Kanlıoğlu, Ahmet İmançer, Yusuf Tuvi gibi fotoğraf ustalarıyla 100'e yakın foto muhabiri, akademisyen ve fotoğraf sanatçısının birer eserinin yer alacağını ifade etti.