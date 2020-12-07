Fotoğrafçılık cebe girdi

Gelişen teknolojiyle birlikte günlük hayatın vazgeçilmezi haline gelen ve gençlerin yüzde 75'inin uykusunda bile yanından ayırmadığı akıllı telefonlar, fotoğraf tutkusunu cebe indirdi, “mobil fotoğrafçılığı” bizlerle tanıştırdı. Fotoğraf makinesinin sahip olduğu birçok özelliğe ulaşan akıllı telefonlar sayesinde mobil fotoğrafçılık, birçok meslek için olmazsa olmaz duruma geldi. Profesyonel olarak mobil fotoğrafçılıkla ilgilenen, bu alanda ödüllere sahip olan ve bölümündeki fotoğraf derslerini yürüten İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Emre Küheylan, iyi bir mobil fotoğrafçı olunması için tüyolar paylaştı.

Kamera ve telefon teknolojisinin temellerinin 1800'lü yıllara dayandığını, 2000'li yılların başında ise bu iki teknolojinin yollarının kesiştiğini söyleyen Küheylan, “İlk dönemlerde daha çok görüntülü görüşme için kullanılan cep telefonu kameraları, 2015 yılından sonra optik ve dijital görüntü işleme teknolojisindeki gelişmelerle birlikte piyasada bulunan birçok fotoğraf makinesini yakaladı, hatta bu cihazlara üstünlük sağladı. Fotoğraf makinesi taşımasak da cep telefonları ile sıra dışı çekimler yapmak mümkün. Akıllı telefonların sahip olduğu görüntüleme teknolojinin geldiği noktaya bakacak olursak, yeri geldiğinde profesyonel amaçlarla bile bu görüntülerin kullanılabildiğini görüyoruz. Cep telefonları ile çekilen fotoğraflar moda dergilerinde, gazetelerde ya da sanat galerilerinde yer bulabiliyor” dedi.

Dikey değil, yatay çekim

Cep telefonuyla fotoğraf çekimi yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili basit öneriler paylaşan Küheylan, “Öncelikle, çekeceğiniz objeyi temiz bir arka planda ya da başka cisimlerle üst üste gelmeyecek şekilde fotoğraflamayı tercih edin. Çoğu cep telefonunda bulunan kılavuz çizgilerini (ızgara) aktif hale getirerek çektiğiniz alanın yerleşimini, bu çizgilerden yardım alarak gerçekleştirebilirsiniz. Çoğu zaman cep telefonlarında çekimleri, cihazımızı dikey tutarak yapıyoruz. Özellikle manzara gibi geniş konuları çekerken telefonunuzu yatay tutmanız, daha geniş bir alanın fotoğraf karenize sığmasını sağlar. Cep telefonunuzla yapacağınız dijital zoom, fotoğrafınızın kalitesini bozacaktır. Telefonunuzun sahip olduğu farklı özellikte objektifleri kullanarak sadece optik yakınlaşma ya da uzaklaşma yapmayı tercih edin” diye konuştu.

"Çok filtre yapmayın, doğallıktan vazgeçmeyin"

Küheylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fotoğraf çekimi sırasında arka plan çok önemli. Eğer fotoğrafın arka planı asıl konunuzla ilgisizse ve karışıksa, fotoğrafınızın etkisini düşürebilir. Bu konuda dikkatli olunmalı. Birbiriyle zıt ya da uyumlu konuların bir arada kullanılması fotoğrafların dikkat çekiciliğini artırır. Çekim esnasında ışığın yetersiz olması, oluşabilecek sarsıntı sebebiyle fotoğraflarımızın bulanık çıkmasına sebep olabilir. Bu tip durumları engellemek için cep telefonları için üretilmiş gorillapod, tripod gibi aparatlar tercih edilebilir. Çeşitli uygulamalar yardımıyla çekim sürelerinizi uzatmak, daha güzel sonuçlar elde etmenize olanak sağlar. Ancak fotoğraf üzerindeki müdahalelerde aşırıya kaçmak fotoğrafınızda bozulmalara yol açacaktır. Akıllı telefonların bize sağladığı en önemli imkanlardan biri de seri ve hızlı fotoğraf çekimi. Hedeflediğiniz fotoğraf kurgusunun oluştuğunu düşündüğünüzde, tek çekimle yetinmeyin. Mutlaka farklı açılardan, çok sayıda çekim denemesi yapın. Cep telefonumuzun üzerindeki ışık yetersiz olduğu için çekimlerinizde doğal ışık en büyük yardımcınız. Gün ışığını farklı yönlerde kullanarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.”

Madde madde öneriler

-Çekeceğiniz objeyi, başka cisimlerle üst üste gelmeyecek şekilde fotoğraflayın.

-Arka fonun çok karışık olmamasına özen gösterin.

-Cep telefonunda bulunan kılavuz çizgilerini (ızgara) aktif hale getirin, bu çizgilerden yardım alın.

-Telefonunuzu sadece dikey değil, yatay tutmaya da odaklanın.

-Çekimlerde oluşabilecek sarsıntıları engellemek için gorillapod ya da tripodları tercih edin.

-Fotoğraf üzerindeki düzenlemelerde aşırıya kaçmayın.

-Çekimlerinizde gün ışığı en büyük dostunuz. Işığın farklı yönlerini kullanarak güzel sonuçlar elde etmeye çalışın.

- Sadece optik yakınlaşma ya da uzaklaşma yapmayı tercih edin. Dijital zoom özelliğini kullanmayın.