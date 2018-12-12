Fotoğraflarla Mardin'i İzmir'e taşıdı

Gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Adnan Avuka'nın "Mardin'de Yaşam ve Hasankeyf'e Merhaba" adlı fotoğraf sergisi, Mardin'in tarihini, kültürünü, yaşamını ve sular altında kalacak Hasankeyf'i İzmir'e taşıdı. Avuka, "Mardin'i seviyorum, gerçek Mardin aşığıyım. Mardin'i tanıtma hastalığına yakalandım" dedi

Mardin'i gazeteci ve fotoğraf sanatçısı; aynı zamanda İlkses Gazetesi Mardin Temsilcisi Adnan Avuka'nın objektifinden yansıtan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) iş birliğiyle Ege Sanayi Bölgesi Odası (EBSO) ev sahipliğinde gerçekleşen "Mardin'de Yaşam ve Hasankeyf'e Merhaba" adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleşti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez, fotoğraf sanatçısı Adnan Avuka'nın sergisinin birçok yaşanmışlığı bütün çıplaklığıyla anlattığını söyledi.

Dönmez'den sonra kürsüye çıkan İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen, konuşmasına Mardin ile 35 yıl önce nasıl tanıştığını anlatarak başladı. Serginin, İGC olarak paydaşı olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Dikmen, "Fotoğraflara baktığım zaman 35 sene öncesine gittim; çünkü Mardin ile 35 yıl önce gönül için tayinim o bölgeye çıktığında tanışmıştım. Diyarbakır'dan Mardin'e giderken galiba dünyadaki rüya kentine geldim demiştim. Sergideki bir fotoğrafta kendimi Kasımiye Medresesi'nin kapısında, Mezopotamya'ya kollarımı açmış ardımda da medresenin bahçesindeki suyun ruhları tedavi eden şırıltısını hissederek sergiyi gezdim" şeklinde konuştu.

"Ben Mardin tanıtma hastalığına yakalandım"

Fotoğraf sanatçısı ve gazeteci Adnan Avuka da, sergisinde yaptığı konuşmasında, "Ben 51 seneden beri gazetecilik yapıyorum; fakat ben Mardin tanıtma hastalığına yakalandım. Bana aşıyı yapan da, eski Mardin Valisi Mustafa Temel Koçaklar olmuştu. Mardin'i tanıtma konusunda bana çok büyük bir emeği oldu. O gün bu gündür ben Mardin'i tanıtmak için canı gönülden hizmet veriyorum, Mardin'i fotoğraflıyorum" diye aktardı.

Son olarak iş dünyasına seslenen Avuka, sözlerine şöyle devam etti:

"Mardin'in eğitime ihtiyaç var. İş insanlarımıza çağrıda bulunuyorum; gelin Mardin'e okul yaptırın. Mardin'de sizin de bir eseriniz olsun."

Serginin sonunda Avuka, Mardin Valisi Mustafa Yaman adına getirdiği plaketleri İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Misket Dikmen ve EBSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez'e takdim etti.

Yoğun bir ilgiyle kurdelesi kesilen sergiye ayrıca; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Dilek Gappi, Sayman Sadık Pala, 9 Eylül Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Attila, İlkses Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Erdal Erek, eski Mardin Valisi Mustafa Temel Koçaklar ve Yahya Gür, eski İzmir Vali Yardımcısı Ardahan Totuk, MARVAK Başkanı Rasim Kahraman, İMAF Başkanı Ahmet Tunç, İzmir Mardinli Genç İşadamları Derneği Başkanı Erdal Ataklı ve İzmir'de yaşayan çok sayıda Mardinli katıldı.