Franchise yatırımcısı güvenli liman arıyor

Bireysel spor alanı, yatırımcıların iştahını kabartırken, sektörde kalıcı marka oluşturan işletmeler de hızla büyüyor ve francihise zincirini ülke geneline yayıyor.

Sektörde 10 yılı geride bırakan ve İzmir merkezli Club Sportiva'nın Kurucusu Deniz Fidan, franchise sistemiyle büyüdüklerini ve kazan kazan mantığıyla karlılıklarını artırdıklarını söyledi.

Bireysel spor alanında hem franchise sahibinin hem antrenörün hem de üyelerin memnuniyetini artıran bir sistem kurguladıklarını belirten Fidan, "Tüm bireysel antrenörler bağımsız bir sistemle şirket mantığıyla çalışıyor, çalıştıkça kazanıyor ve böylece verimlilik ve motivasyon da artıyor. Motivasyonu yüksek eğitmenler de üye memnuniyetini hızla yükseltiyor" dedi.

21 yıl boyunca Kickboks'ta ulusal ve uluslararası birçok dereceye sahip olan ve 2011 yılında dünya Kickboks şampiyonluğunu kazanan Deniz Fidan, bir spor gönüllüsü olarak atıldığı iş yaşamında 6 şube ve 15 bin üyeyle birlikte ulusal marka olma yolunda önemli mesafe kat ettiklerini dile getirdi.

Sistemle büyüyor

Bireysel spor sektöründe kendi konseptlerini geliştirdiklerini ve Türkiye'de bireysel spor alanında franchise veren önemli markalar arasında yer aldıklarını belirten Fidan sözlerine şöyle devam etti:

"İzmir başta olmak üzere; yurt çapında büyümek istiyoruz. Mavişehir Egepark, Evka 3, Soyak Siesta City Teras Avm, Manisa, Kütahya ve çok kısa süre içinde de Balıkesir'deki franchise şubelerimizle hizmet veriyoruz. Bu yıl içinde 7 yeni şube daha açarak, 2019 yılı sonuna kadar toplam şube sayımızı 13'e yükseltmeyi hedefliyoruz. Öncelikle Alsancak, Buca ve Urla gibi merkez ilçelerde daha sonra Denizli, Adana, Batman, Diyarbakır gibi farklı kentlere Club Sportiva kalitesini taşıma hedefindeyiz."

Kişiye özel dersler

Kendisinin de spor tutkunu olduğunu ve çalışma arkadaşlarının da aynı felsefeyle hareket ettiğini vurgulayan Deniz Fidan, Club Sportiva bünyesinde; pilates, zumba, spinning, insanity, tabata, crunch, omnia ve kickboks gibi farklı branşlarda uzman antrenörler eşliğinde özel dersler sunduklarını da sözlerine ekledi.

Ekonomi dalgalı bir seyir izlerken, yatırımcıların güvenli limanlar aradığına dikkat çeken Fidan, şöyle devam etti:

"10 yıldır yükselen bir marka grafiği çizen Club Sportiva'ya son dönemde Türkiye'nin farklı bölgelerinden yoğun franchise talepleri geliyor. Marka algımız, güçlü altyapımız ve bu alandaki birikimimiz, bizi bir adım öne taşıyor ve farklılaştırıyor. Bireysel spor alanında yapılacak yatırımlar, kendini hızla amorti ederken; bu süre Club Sportiva'nın marka gücü sayesinde edinilen, ekonomik makine temini, uygun kiralama koşulları, işletme ve personel desteğiyle daha da kısalıyor. Bu yüzden farklı şehirlerden yatırımcıların markamıza yoğun ilgisi var. Biz de doğru isimleri bünyemize katarak güçlü ve büyük bir aile olmaya devam ediyoruz."