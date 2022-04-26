Fransız akademisyenler Kuşadası'ndaki yapı sistemini inceledi

Paris Upec Üniversitesi'nden 50 inşaat mühendisliği öğrencisi ve 4 akademisyen, Türkiye ve Fransa'daki inşaat yapı sistemini kıyaslamak için Kuşadası'na gelerek incelemelerde bulundu. Projelerde teknik, teknoloji ve kullanılan kaliteli malzemeleri gören akademisyenler, şaşkınlıklarını gizleyemediler. Ada Vizyon Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Meral, Avrupa'daki gezilerde gördükleri sistemleri gözlemlediklerini belirterek, vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve memnuniyeti sağlamak için çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'de ve dünyada yatırım denince akla ilk olarak gayrimenkuller geliyor. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler ise özellikle dayanıklı, güvenli, konforlu ve doğaya uyumlu projelere yöneliyor. Kuşadası ve çevresinde faaliyet gösteren Ada Vizyon Yapı da, sektördeki tecrübesiyle bu alanda ön plana çıkıyor. Yaptığı projelerle adından söz ettiren İbrahim Meral, Avrupa'nın da dikkatini çekti. Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Upec Universitesi'nden 4 akademisyen ve inşaat mühendisliği bölümünden 50 öğrenci, Türkiye ve Fransa'daki yapı sistemlerini kıyaslamak amacıyla Kuşadası'na geldi. Burada yapılan projeleri inceleyen akademisyenler ve öğrenciler, kullanılan kaliteli yapı malzemelerini ve inşaat tekniklerini görünce şaşkınlığını gizleyemediler.

“Eksikleri gidermek için çalışırken, artılarımızı daha da yükseltmek için çaba gösteriyoruz”

20 yılı aşkın bir süredir inşaat sektöründe bulunduğunu ifade eden Ada Vizyon Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Meral, başarıyı insanların yüreğine dokunabilecek projeler yaparak beğenilerini ve uzun vadede dostluklarını kazanmak olarak tanımladı. İbrahim Meral, “Şantiyelerimizde standartların altında olabilecek imalatlar yapmıyoruz. İşimiz gereği Avrupa'da gezilerimiz oluyor. Orada yapılan inşaat sistemini yakından gözlemleme imkanımız oluyor. Eksiklerimizi ve artılarımızı görüyoruz. Eksikleri gidermek için çalışırken, artılarımızı da daha da yükseltmek için çaba gösteriyoruz. Kısa vadeli hedeflerimiz arasında müşterilerimize verdiğimiz taahhütlerimizi zamanında önce bitirmek var. Uzun vadeli olarak ise insanların yaşam standartlarını yükseltebilecek, farklı, doğaya uygun projeler yapmak” dedi.

“Konut satın almak market alışverişine benzemez”

İnşaat sektöründeki başarısını işini severek yapmasına ve enerjisinin tümünü işine vermesine bağlayan Meral, Kuşadası'nın doğasının, ikliminin ve hava sirkülasyonunun muhteşem olduğunu belirterek, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere şöyle tavsiyeler verdi: “Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşlara da tavsiyeler veren İbrahim Meral, “Uzun vadede düşünüp, neyi alacaklarını bilmeleri gerekiyor. Konut satın almak market alışverişine benzemez. O yüzden inşaatın bütün detaylarını gözlemleyip, soruşturup ondan sonra almalarını tavsiye ediyorum. Neyi aldıklarını bilsinler.”

Güven eksikliğini müşteri memnuniyetiyle giderilecek

Gayrimenkul sektöründeki güven eksikliği hakkında da konuşan İbrahim Meral, “Toplum olarak bazı konularda eksiklerimiz var. Ticarete kısa vadeli bakıyoruz. Oysa gerek ticaret gerekse içinde bulunduğumuz sektör uzun vadede yatırımlardır. Uzun vadede insan memnuniyetini alan bir sektör. Yapmış olduğumuz diyaloglar ve satılan daireler insanların memnuniyeti üzerine kurulursa ve çevreye duyarlı olursa güven eksikliğinin giderileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

İbrahim Meral, son olarak çevreci projeler yaptıklarının altını çizerek, “Doğadan aldığımızı yeniden doğaya vermemiz gerekiyor. Dikeceğimiz her ağaç çocuklarımız için bir oksijendir. İnşaat sahasında zorunlu olarak sökmüş olduğumuz ağaçları ve daha fazlasını tekrardan doğaya kazandırıyoruz” dedi.

Prof. Haci Kurkçu: “Çok profesyoneller”

Paris Upec Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Haci Kurkçu da Kuşadası'na ailecek geldiklerini ve yatırım yapmak istediklerinde Ada Vizyon Yapı ile tanıştıklarını belirterek, “Yaptıkları işin Avrupa standartlarında olduğunu görünce burada daire aldım. Daha sonra inşaat mühendisliği bölümünde okuyan 50 üniversite öğrencimi, Fransa'daki yapı sistemi ile Türkiye'deki yapı sistemlerini kıyaslamak amacıyla 1 haftalığına buraya getirdim. İbrahim bey bize bu konuda çok yardımcı oldu. Kullanılan malzemeler ve inşaat teknikleri olarak çok profesyoneller. Bizim de burayı seçmemizin sebebi budur” diye konuştu.

Fransız akademisyenler öğrencilerle yapı sistemini inceledi

Paris Upec Üniversitesi'nden Türkiye'ye öğrencileriyle gelen akademisyenler Prof. Pascal Gillet, Prof. Michael Maschek ve Prof. Said Lefki ise Türkiye'de yapı sistemlerini görmenin kendileri açısından çok büyük bir deneyim olduğunu ve öğrencilere uygulamalı eğitim göstermelerinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, Ada Vizyon Yapı'nın sistemini gördüklerinde şaşırdıklarını söylediler.