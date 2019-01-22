Fuar İzmir'de büyük buluşma

IF Wedding Fashion İzmir 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı ile Leather & More-2. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, Fuar İzmir'de açıldı. Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in kalkınması için 15 senedir verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ev sahipliği yaptığı iki fuarla hem gelinlik, damatlık, abiye hem de deri sektörünü Fuar İzmir'de bir araya getirdi. Kapladığı alan bakımından Avrupa'nın en büyüğü olan IF Wedding Fashion İzmir ve deri sektörünün yeni gözdesi 2. Leather & More, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Adayı Nihat Zeybekçi'nin yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener ve sektör temsilcilerinin katıldığı törenle kapılarını açtı.

İzmir fuarcılığı biliyor

Açılış töreninde konuşan Başkan Kocaoğlu, 1. İktisat Kongresi'nden bu yana fuarcılık kavramıyla iç içe olan İzmir'in bu sektörü iyi bilen bir kent olduğunu belirterek, "Daha yapacak çok şeyimiz var. Fuarcılık farklı bir iştir. Fuarcılığı kentin kaderini kendi kaderiyle birleştiren insanlar yaparsa fuarlar kentte kalır. İçinde bulunduğumuz Türkiye'nin en nitelikli ve en büyük fuar tesisini, dünyada hiçbir belediyenin tek başına yapmadığı bir işe imza atarak, sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarıyla, elimizi taşın altına koyarak, kentin kalkınması için, dünya üreticileri ve tedarikçilerinin bu fuarda buluşması için gerçekleştirdik. Birçok destekçimiz var. Geçmişte Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Ekonomi Bakanlığı, ticaret odası, sanayi odası, kentin bütün dinamikleri bizim fuarlarımıza destek veriyorlar; çünkü kenti kalkındırmak, Türkiye'yi de İzmir'den kalkındırmak istiyoruz. 24 bin 250 metrekarede bu fuar gerçekleşecek. İlk sene bin 800 profesyonel alıcımız vardı. Bu sene 30 bine yaklaştık. 81 ilden, 70 ülkeden gelen katılımcılara ve alıcılara teşekkür ediyorum" dedi.

İzmir'in yol haritasını ve stratejik planını belirlediğini ve bunu adım adım gerçekleştirdiğini söyleyen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bunun devam etmesinde, tarımdan sanayiye, hizmet sektöründen turizme kadar bütün sektörlerde büyümenin sağlanmasında İzmir Büyükşehir Belediyesi tüm olanaklarıyla destek vermiştir ve vermeye devam edecektir. 13 yıl önce İzmir'in merkezinde gezdiğiniz zaman birinci veya ikinci katlarda gelinlik vitrinleri görürdünüz. Şimdi her semtte zemin katlarda gelinlik mağazaları var. İzmir'in çarşılarını gelin çiçekleri süsledi. Bunu birlikte başardık" diye konuştu.

Gelinlik ve abiye denince akla İzmir geliyor

İZTO Başkanı Mahmut Özgener de, Türkiye'nin en büyük ve en modern fuar alanında düzenlenen IF Wedding Fashion'ın gelinlik ve abiye denildiğinde akla ilk gelen etkinlik olduğunu belirterek, bu günlere gelinmesinde emeği geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu ve İZFAŞ yönetimine teşekkür etti. İzmir'in fuarcılık vizyonunun kenti dünyanın en bilinen fuar merkezlerinde biri haline getirmek olduğunu ifade eden Özgener, "Oda olarak fuarcılığa gereken desteği vermek en öncelikli konularımızdan biridir. İzmir gelinlik ve abiyenin tartışılmaz başkenti. Türkiye'deki gelinlik üretiminin yüzde 70'ini karşılıyoruz. Moda pazarlaması ve markalaşma alanında hızla ilerliyoruz. İzmir, Milano gibi bir gelinlik merkezlerinden biri haline gelmiştir" dedi

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise İzmir ekonomisi açısından gelinlik ve abiye sektörünün özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Böylesine kendini kanıtlamış fuarların gündemde olması son derece önemlidir" dedi. Yorgancılar, IF Wedding Fashion'ın İzmir'e gerek ekonomik gerekse tanıtım açısından büyük katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin en yeni ve en modern fuar merkezinde alanında dünyanın en büyük fuarlarından birinin gerçekleştirildiğini belirten Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, IF Wedding Fashion'ın sektörün gelişimine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Yarışma heyecanı

IF Wedding Fashion İzmir'in açılış töreninin ardından, fuar kapsamında gerçekleştirilen 10. Gelinlik Tasarım Yarışması finalistlerinin tasarımlarının sunulduğu bir defile düzenlendi. 125 tasarımcı tarafından hazırlanan 375 tasarımın kıyasıya yarıştığı 10. Gelinlik Tasarım Yarışması'nda 10 bin lira değerindeki birincilik ödülüyle birlikte IF Wedding Fashion İzmir'de performans defilesi yapma hakkını Yasemin Dikerel kazandı. Yarışmada Ece Anafarta ikinciliğe, Gülşah Sevinç ise üçüncülüğe layık görüldü.

Dereceye girenlerin ödüllerini Aziz Kocaoğlu, Mahmut Özgener ve Ender Yorgancılar verdi.

30 binin üzerinde alıcı bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) partnerliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen IF Wedding Fashion İzmir – 13. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı'nda, 2019 ve 2020 modasının önemli tasarımları görücüye çıkıyor. Fuarda İzmir başta olmak üzere; Adana, Ankara, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul ve Konya'dan toplam 207 yerli katılımcı yer alıyor. Yurt dışından; Amerika, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Romanya ve Rusya'dan 14 katılımcı IF Wedding Fashion İzmir'de yerini aldı. A ve B Holü'nde gerçekleşen fuarda, toplam 221 katılımcı bulunuyor. Her yıl dünyanın en seçkin markaları için Avrupalı üreticilerin yurt dışı koleksiyon siparişlerini verdiği fuara, 70'in üzerinde ülke ve 81 ilden 30 bini aşkın alıcının gelmesi bekleniyor. Gelecek alım heyetleri ile yapılacak ikili görüşmeler, yılın ilk fuarıyla birlikte ekonomiye büyük katkılar verecek. IF Wedding Fashion İzmir'in, gelinlik, damatlık ve abiye sektöründe Türkiye'nin yaptığı ihracata büyük destek sağlaması bekleniyor.

Deri sektöründe büyük bir boşluğu kapatmak amacıyla 2018'de ilk kez düzenlenen Leather & More – Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı, bu yıl da yoluna büyüyerek devam ediyor. İzmir başta olmak üzere İstanbul ve Manisa'dan toplamda 30 katılımcının yer aldığı fuara; Almanya, Rusya, Kazakistan, Norveç, Mısır, Belçika, Azerbaycan, Karadağ, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Ukrayna, Pakistan, Tunus, Dubai ve Kosova'dan alım heyetleri bekleniyor.