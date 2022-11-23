Fuara ‘İzmir Ekonomi' damgası

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri Enes Yolcu ve İlayda Yaşın, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Gelinlik Tasarım Yarışmasında ödülleri topladı. ‘IF Wedding Fashion-İzmir Gelinlik Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı' çerçevesinde gerçekleşen yarışmada İEÜ'lü Yolcu, iris çiçeğinden esinlenerek hazırladığı ‘Benliğimin Özü' isimli tasarımıyla birincilik elde etti. Yarışmanın üçüncüsü ise kutup yıldızından ilham alarak ipek kumaştan ‘Polaris' adlı gelinliği hazırlayan İlayda Yaşın oldu.

Bu yıl ‘modaverse' temasıyla gerçekleşen Gelinlik Tasarım Yarışması, büyük heyecana sahne oldu. Türkiye genelinden yoğun katılımın olduğu yarışmanın finalinde, birbirinden iddialı 15 tasarım arasından ödül almaya hak kazananlar belirlendi. Jürinin yaptığı değerlendirme neticesinde, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri Enes Yolcu ve İlayda Yaşın, ödüle layık görülerek yarışmaya damga vurdu. Aynı zamanda sınıf arkadaşı olan ikiliden Enes Yolcu, saten ve organze kumaş kullanıp üstüne de taş ve inciden işlemeler yaptığı gelinlik tasarımıyla birinci oldu. İlayda Yaşın ise, saf ipek kumaş kullanıp kutup yıldızından esinlendiği tasarımıyla üçüncülük elde etti.

İEÜ'lü Yolcu, ‘Benliğimin Özü' isimli gelinliğin tasarımını yaklaşık 1 ayda tamamladığını söyledi. Yolcu, “Gelinlik tasarımımda iris çiçeğinden esinlenerek bu çiçeğin içindeki desenleri tasarımıma aktardım. Yarışma için toplam 3 tasarım hazırlamıştım. Finale kaldıktan sonra da aralarından bir tanesini seçerek gelinliğin dikimini gerçekleştirdik. Kendime güveniyordum, dereceye gireceğime inanıyordum. Birincilik ise benim için ekstra bir mutluluk, heyecan oldu. Moda alanında kendini geliştirmek, ilerlemek istiyorum. Böylesine önemli bir yarışmada ödül almak çok değerli. Birinci olduğum için önümüzdeki yıl 40 parçadan oluşan bir performans defilesi de sunacağım. Ona da çok iyi hazırlanıp güzel tasarımlar yapmak istiyorum. Okuduğum bölümü, üniversitemi, modayı çok seviyorum. Bu alanda başarılı olacağıma inanıyorum” dedi.

‘Polaris' ismini verdiği gelinliğe ilişkin detayları paylaşan İlayda Yaşın ise “Kutup yıldızı, belirsizliği ve ufku simgeler. Ben de yarışmanın temasına uygun olacağını düşünerek kutup yıldızının yapısından esinlenerek çalışmamı yaptım. Saf ipek kumaş üzerine tel kırma ve taş işlemeleri kullandım. Özellikle tel kırmaların hazırlanması çok ciddi zaman alıyor. Tasarımlar için yaklaşık 4-5 ayı kapsayan bir çalışma süreci geçirdim. Çok emek verdim, oldukça titiz davrandım; tüm bunlara da değdi. Ödül almak harika bir duygu. Aslında ödül alacağımı hissediyordum, ödülü bekliyordum; ama ismimi gördüğüm an, büyük bir heyecan ve coşku oldu. İlk ödülüm olması da benim için ayrıca anlamlı oldu. Akademisyenlerimize, benimle heyecanımı paylaşan, bana güvenerek destek olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"15 tasarımdan 5'i öğrencilerimize aitti"

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yazgan Bulgun da, ödüle layık görülen Enes Yolcu ve İlayda Yaşın'ı kutlayarak, “Bu yılki yarışmada, finale kalan 15 tasarımdan 5'i bizim öğrencilerimize aitti. Gençlerimiz tasarımlarıyla, fark oluşturdu. Bizlere de büyük gurur yaşattı. Fakülte olarak sektörün talepleri doğrultusunda nitelikli bir eğitim sürecinden geçen, daima yeniliğe odaklanan, özgüvenli gençler yetiştirmeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin elde ettiği başarılar, fakülte olarak farkımızı ortaya koyuyor” dedi.