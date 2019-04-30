Fuat Turhan güven tazeledi

Aliağa Ticaret Odası (ALTO) seminer salonunda gerçekleştirilen toplantı, çoğunluğun sağlanmasının ardından divan seçimi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Yönetim ve denetim kurulları raporları, geçen yılın bilançosu, gelir ve gider hesapları okunarak oylamaya sunuldu. Gündem maddelerinin görüşülmesinden ardından yapılan oylamada mevcut başkan Fuat Turhan, 3 yıllığına yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçilerek güven tazeledi. Fuat Turhan'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Yılmaz Türkel, Erkan Akay, Murat Turan, Gökhan Ürüncü.