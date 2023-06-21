Furkan Haltalı, Karşıyaka yolunda

Karşıyaka 20 yaşındaki pivot Furkan Haltalı ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlayan Karşıyaka, play-off çeyrek finalinde Bursaspor'u, yarı finalde Türk Telekom'u eledi ve finale yükselme başarısı gösterdi. Final etabında A. Efes'le eşleşen yeşil-kırmızılılar rakibine üç maçta da kaybetti ve sezonu ikincilikle tamamladı. İzmir ekibi, yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden başladı ve Kaf-Kaf, yerli rotasyonunu güçlendirmek için geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısını Efes ile tamamlayan Furkan Haltalı'yla prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Öte yandan sezona Beşiktaş'la başlayıp A. Efes formasıyla tamamlayan Furkan Haltalı'nın, önümüzdeki sezon yeşil-kırmızılı formayla mücadele etmesi bekleniyor. 20 yaşındaki pivot, Beşiktaş formasıyla 9 maça çıkıp 5.7 sayı ile 3.8 ribaund ortalamalarıyla yakalarken, Efes ile ise 17 maçta 3.4 sayı ve 2.0 ribaund ortalamalarını tutturdu.