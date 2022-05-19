Futbol şöleninde kazanan spor ve centilmenlik oldu

Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü ve 4. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası'nda şampiyonlar belli oldu. Alt yaş gruplarından yaklaşık 300 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren takım ve sporcular için kupa töreni düzenlendi. Turnuva katılan ve destek veren herkese teşekkür eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Biz hep birlikte çok güzel bir Aliağa'yız” dedi.

Aliağaspor'un altyapısında oynadıkları dönemde geçirdikleri kazalar sonucu yaşamlarını yitiren Kemal Harman, Övünç Yüksel, Doğancan Üzüldü'nün isimleri geleneksel olarak düzenlenen futbol turnuvasıyla yaşatılıyor. Uzun süre Aliağaspor'da altyapı antrenörlüğü yapmış olan ve 2016 yılında hayatını kaybeden Şenol Köse'de unutulmadı. 24 takımın mücadele ettiği turnuvada minikler kategorisinde birinci Altınspor, ikinci Ejderspor, üçüncü Kramponspor; Yıldızlar kategorisinde Yıldırımspor birinci, Golcülerspor ikinci, Sarıkırmızıspor üçüncü olurken turnuvanın en centilmen oyuncusu Nevzat Bozoğlu, en değerli oyuncusu ise Enes İldeş oldu. Turnuvanın gol kralları Emir Kaan Gökduman, Metehan Çakır, asist kralları Ahmet Emin Anaç, Çınar Temel, en az gol yiyen kalecileri Alperen Coşkun ve Ömer Kılıçpınar oldu.

Ödül töreni düzenlendi

Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda dereceye giren takım ve sporcular için Aliağaspor FK Aslı Kavaklıoğulları Altyapı Tesislerinde ödül töreni düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu ödül töreninde aileler de çocuklarını yalnız bırakmadı. Ödül heyecanı yaşayan çocuklara kupalarını Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, belediye başkan yardımcıları, spor eğitmenleri, vefat eden çocukların aileleri, turnuvaya destek olan firma temsilcileri ile Şenol Köse'nin eşi Sevil Köse takdim etti. 4. Şenol Köse Şampiyonlar Ligi Futbol Turnuvası'nda dostluk mücadelesi veren Aliağa Belediyesi Futbol Spor Okulu, Aliağa Belediyesi Helvacı Spor Okulu, Aliağa Galatasaray Futbol Okulu ve Aliağa Göztepe Futbol Okulu sporcuları da madalya ile ödüllendirildi. Ailelerin de büyük heyecan yaşadığı ödül töreni, kupa ve madalya takdiminin ardından toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.