Futbol turnuvasında şampiyonu Ege derbisi belirledi

DİMES kurucusu Vasfi Diren'in anısına düzenlenen ve şirketin Türkiye genelinde 4 ile yayılan üretim, yönetim ve Ar-Ge lokasyonlarından en iyi takımları bir araya getiren futbol turnuvasında şampiyon Ege derbisinde belirlendi.

Türkiye'nin önde gelen içecek şirketlerinden DİMES, kurucusu Vasfi Diren'in anısına başlattığı ve bu yıl ikinci kez düzenlenen Vasfi Diren Futbol Turnuvası'na, şirketin Türkiye genelinde 4 ile yayılan üretim, yönetim ve Ar-Ge lokasyonlarındaki çalışanların oluşturduğu ve isimlerini de çalışanların belirlediği takımlar katıldı. 2 aylık bir süreye yayılan turnuvada İstanbul, İzmir, Aydın, Tokat'ta yer alan lokasyonlarda, toplam 21 takım oluşturuldu ve her lokasyonda yerel eleme maçları oynandı. Bu maçlarla her lokasyon, kendisini ve ilini temsil edecek en iyi takımı belirledi. Bu takımlar, İstanbul “Acta Non Verba”, İzmir “Obsesso SK”, Aydın “The Gunners” ve Tokat “Smoothie Gücü” olarak sıralandı.

Vasfi Diren Futbol Turnuvası organizasyonundaki tüm maçlara, TFF kokartlı hakemler getirildi ve tüm takımlara turnuva öncesinde hazırlık maçı yapmalarını sağlayacak bütçeler sağlandı. Maçlar boyunca oyunculara, izleyicilere ve ailelerine ikramlar yapıldı. Turnuvanın 1-2 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilen finali, her 2 gün de maçlar öncesi ve sonrası etkinliklerle katılımcı ve izleyici DİMES çalışanları ve aileleri için keyifli vakit geçirecekleri bir etkinliğe dönüştürüldü. Süper Final'e kalan takımlar 2 gün boyunca İzmir'de ağırlandı, Cumartesi akşamı yemekli eğlence, Pazar sabahı Tarihi Asansör ve İzmir gezisi ile ağırlandılar.

1 Ekim günü, İstanbul - İzmir ve Aydın - Tokat yarı final maçları oynandı. Bu maçları İzmir ve Aydın'ın kazanmasıyla final maçı, tam bir Ege derbisine dönüştü. 2 Ekim Pazar günü etkinliler, DİMES Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, DİMES CEO'su Ozan Diren ve DİMES İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yelda Tavlan'ın katılımıyla gerçekleştirilen piknik organizasyonuyla başladı. Üçüncülük maçından sonra oynanan final maçının kazananı, Ege derbisinin galibi ve 2022 Vasfi Diren Futbol Turnuvası Şampiyonu, İzmir ve Obsesso SK takımı oldu. Final maçı sonrasında tüm takımlara madalya dağıtldı ve şampiyon takımla da Kupa Töreni gerçekleştirildi. Şampiyon takıma DİMES Entegre Ödül Sistemi kapsamında sürpriz ödüller verilirken, süper finalin gol kralı şirket çalışanı da ek bir özel ödül aldı. Turnuvanın, şirketin gelenekselleşecek bir organizasyonu olarak önümüzdeki yıllarda da düzenlenmeye devam edeceği belirtildi.