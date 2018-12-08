Futbolcu Vekil Alpay, Türk ve Suriyeli çocuklarla sahaya çıktı

Eski Milli Futbolcu AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan karma takımla İzmir'de halı saha maçı yaptı, maçta renkli görüntüler ortaya çıktı.

AK Parti İzmir İnsan Hakları Başkanlığı tarafından Türk ve Suriyeli çocuklardan oluşan karma takımlar halı saha maçı düzenlendi. Devlet Su İşleri Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen maçta AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül,İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu karma takımlarda mücadele etti.

Alpay Özalan uzun zaman sonra sahada

Uzun zamandır sahalarda görülmeyen eski milli futbolcu Alpay zaman zaman defans oyuncusu olarak sahada mücadele ederken, zaman zaman da kaleye geçti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'nun hakemliğini yaptığı maçta Başkan Aydın Şengül, ufak bir sakatlık geçirdi.

“Bizden top geçer adam geçmez”

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ile rakip takımlarda olan Alpay Özalan, “Aydın başkan da iyi bilir. Bizden ‘top geçer adam geçmez, adam geçer top geçmez' diye. Adam geçtiği zaman top geçti, top geçtiği zaman adam geçmedi. Gerçekten çok güzel bir aktivite oldu. Suriyeli çocuklarımız ile kendi çocuklarımız arasında bir kaynaşma oldu. Güzel bir karşılaşma oldu. Devamı da gelecek inşallah” dedi.

Başkan Aydın Şengül ise “Takım çok güçlüydü baya bir zorlandık. Biraz geri düştük. Sağ olsun Alpay vekilimiz de sakatladı. Takım olarak dostluk maçı yaptık ve dostluk kazandı. Çok keyifli etkinlik maç oldu. Bundan sonraki süre içinde de farkındalık oluşturmak için bu etkinliklere devam edeceğiz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Gelecek nesile sevgi tohumu ve dostluk katacak”

Suriyeli çocuklar ile Türk çocukların kaynaştığına da dikkat çeken Başkan Şengül, “Hiçbir şekilde yabancılık hissetmiyorlar. İki dili anadili gibi öğrenmişler. Bu okulun örnek okul olması ve Türkiye'deki diğer illere de örnek teşkil etmesi açısından da önemli. İnşallah bu çoğalarak devam eder. İzmir'de 20 bin Suriyeli çocuğumuz eğitim görüyor. Böyle bir ortamda onları eğitip, kendi ülkelerine göndermek inanıyorum ki gelecek nesile bir sevgi tohumu ve dostluk katacaktır. Bu ülkede yetişen çocuklar bu ülkeye bir daha düşman olmaz, dost olurlar. O yüzden bunları çok önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Buca Recep Ersayın İlkokulu öğrencileri maç sonrası büyük mutluluk yaşarken, duygularını ise “Alpay Vekil ve Aydın Başkan'la maç yapmaktan gurur duyduk. Çok mutlu olduk” sözleriyle anlattı.

Maç sonunda her bir çocuk için hazırlanan madalyalar takılırken, pasta kesildi.