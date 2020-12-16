"Gamma knife" cihazının devreye alınması pandemide hastalara kolaylık sağladı

Beyin hastalıklarının her türlü tanı ve tedavisinin tek çatı altında toplandığı İzmir'deki Kent Onkoloji Merkezi'nde, beyin tümörlerinin ışın tedavisinde kullanılan "gamma knife" cihazının devreye sokulması, pandemide ihtiyacı olan hastaların imdadına hızır gibi yetişti. Bir yıl öncesine kadar bu tedavi için İstanbul'a, Ankara'ya gitmek zorunda olan hastalar, özellikle Covid-19 salgın sürecinde, seyahat riskine de girmeden tedavi imkanı bulurken, Prof. Dr. Sertaç İşlekel, “Bir yılda 205 hastamız pandemiye karşı aldığımız önlemler sayesinde endişe duymadan, İzmir'de tedavi olmanın rahatlığını yaşadılar, yaşıyorlar” dedi.

Uzman hekim kadrosu ve teknolojik donanımıyla özellikle beyin kanserlerinde Türkiye'nin referans merkezi olma iddiasını sürdüren Kent Onkoloji Merkezi, hastaların tüm ihtiyaçlarına yanıt verecek yatırımlar gerçekleştirmeyi sürdürürken, bunlardan biri de geçen yıl hizmete sunulan “gamma knife” cihazı oldu.

İzmir Kent Hastanesi ve Kent Onkoloji Merkezi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Sertaç İşlekel, gamma knife cihazının beyin cerrahisinde çığır açtığını söyledi. Cihazın, kafatası açılmadan hastalıklı dokuya ulaşma olanağı sunduğunu, tedaviyi tek seansa indirgediğini belirten Prof. Dr. İşlekel, şöyle konuştu:

"Gamma Knife; beyin tümörleri, beyin damar bozuklukları ve hareket hastalıkları için kafatasının açılmadan uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu yöntem, açık beyin cerrahisinin mümkün olmadığı ya da yüksek risk taşıdığı durumlarda tercih ettiğimiz bir yöntemdir; ayrıca parkinson ve diğer hareket bozukluklarının tedavisinde de bu tedavi yöntemini kullanmaya başladık. Gamma Knife; cerrahi olarak ulaşılması zor bölgede yerleşmiş ve radyasyona duyarlı olan hastalıklı dokuyu yok etmek için kullanılan odaklanmış radyoaktif enerjidir, ışın tedavisidir. En önemli özelliği, cerrahi ile ulaşılamayan noktaların ya da ulaşıldığı halde tümünün çıkarılamadığı tümörlerin, tümör dışı damar yumaklarının ve yüz ağrıları gibi farklı fonksiyonel hastalıkların tedavisinde de kullanılabilmesidir. Bu tedaviye her yıl yüzlerce hasta ihtiyaç duymaktadır; ancak Türkiye genelinde bir elin parmakları kadar sayıda olan bu cihazdan yararlanabilmek için hastaların İstanbul ve Ankara'ya gitmesi gerekiyordu. Kent Onkoloji Merkezi'nde bir yıl önce gamma knife cihazı hizmete sunuldu ve bu süreçte 205 hastamız yaşadıkları şehirde tedavi oldu. Özellikle pandemi nedeniyle hem seyahat korkusu yaşayan, hem de tedavilerini geciktirmek istemeyen hastalar için bu cihazın İzmir'deki varlığı çok daha önemli hale geldi. Hastalarımız pandemiye karşı aldığımız önlemler sayesinde endişe duymadan, İzmir'de tedavi olmanın rahatlığını yaşadılar, yaşıyorlar."