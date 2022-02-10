Gana'nın renkleri Ankara'da sergilenecek

Gazeteci Eral Aytemiz, Uluslararası Gönüllüler(IVHQ) tarafından düzenlenen bir sosyal sorumluluk programı kapsamında gittiği Afrika'nın Gana ülkesinin başkenti Akra'da çektiği fotoğrafları Ankaralı sanatseverlerle buluşturuyor. Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Akra'nın hem kent hem de köy hayatından çekilen fotoğraf karelerinin yer alacağı "Bra Ghana Madamfo/Gana Seni Çağırıyor" adlı sergide toplamda 32 eser bulunuyor. Ankara Düş Kapanı Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda 15 Şubat Salı günü açılacak olan sergi 5 gün boyunca gezilebilecek.

“Hayalimden daha güzeldi"

Gana'yı "neşeli ülke" olarak tanımlayan Aytemiz, yer aldığı projenin kendisine çok farklı bir bakış açısı kazandırdığını dile getirerek, "Uzun yıllar Afrika ülkeleri ve ülkelerin kültürleri ile ilgili bir çok araştırma yaptım ve bu merakımı bir proje ile birleştirerek hiç bilmediğim bir köyün hiç tanımadığım yerlileriyle birlikte yaşama fırsatı buldum. Bir ülkeye turistik bir gezi gerçekleştirmek çok ayrı, o ülkenin insanlarıyla birlikte onların geleneklerine göre yaşamak çok ayrı. Hayatım boyunca heyecanla tanışmayı beklediğim Afrika kıtasının benim için ilk durağı Gana oldu ve hayal ettiğimden daha güzel bir deneyim yaşadım. Gana'dan dönerken aklımdaki tek soru; bir sonraki Afrika ziyaretimi hangi ülkeye yapmam gerektiğiydi. Afrika'nın diğer ülkelerini gezmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Kendimi evimde gibi hissettim"

Afrika'nın batısında yer alan Gana'nın başkenti Akra'da hem kent hem de köy yaşamından çektiği fotoğraflarla açacağı sergide, kıtanın renklerini sanatseverlerle paylaşmak isteyen Aytemiz, "Gana'nın insanları çok sıcak ve çok misafirperver. Oraya vardığım andan itibaren kendimi evde gibi hissettim ve bunu sağlayan da Gana'nın neşeli insanları oldu. Artık Gana denilince aklıma ilk gelen şey; mutlu insanlar oluyor. Güler yüzlü olmayı ve yaşamın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorlar. Gana'nın insanları, sokakları, binaları... Her köşesi çok renkli. Ben de bu renkleri ölümsüzleştirmek ve sanatseverlerle buluşturmak istedim" dedi.

"Yanlış biliyoruz"

Afrika ülkeleri ile ilgili olumsuz bir takım önyargıların olduğuna da değinen Aytemiz, şunları söyledi: "Afrika'yı bir bütün olarak değerlendirmek yanlış. Tarihin bilinen en eski kıtası olan Afrika, 58 farklı ülkeden oluşuyor ve bu sebeple Afrika'yı tek bir kültür şemsiyesi altında ele almak doğru olmaz. Aksine birbirinden farklı çok sayıda kültürün gözlemlenebileceği, en zengin kültürlerin birleştiği bir kıta olan Afrika'nın yemeğinden giyimine, tarımından sanayisine bir çok konuda yanlış bilgilere sahibiz. Altın cenneti olarak bilinen Gana, özellikle son dönemlerde ekonomisi hızla yükselen ülkeler arasında yer alıyor. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra sanayi ve turizm atılımları ile de dikkat çeken Gana'ya dünyanın çok farklı ülkelerinden gelip yerleşmiş yoğun bir nüfus da var."

Eral Aytemiz

Eral Aytemiz, 1989 yılında İzmir'de doğdu. Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden 2012 yılında mezun olduktan sonra İzmir'e dönüş yapan Aytemiz, burada farklı medya kuruluşlarında muhabir ve yazı işleri müdürlüğü görevlerinde bulundu. Halen Ege Meclisi Gazetesinde Yazı İşleri Müdürlüğü görevini sürdüren Aytemiz, hobi olarak fotoğrafçılıkla da ilgileniyor.