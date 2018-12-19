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Gaspçılar bu sefer yılbaşı biletlerine göz dikti

İzmir’de Milli Piyango bileti satıcısını, evine girmek üzereyken yakalayan hırsız, piyangocunun boğazını sıkarak gasp etti.

İzmir'de Milli Piyango bileti satıcısını, evine girmek üzereyken yakalayan hırsız, piyangocunun boğazını sıkarak gasp etti. Yılbaşı biletlerini ve paraları alıp kaçan zanlının bir an önce yakalanmasını isteyen 78 yaşındaki Selahattin Odacı, gaspçıya seslenerek, "Biletlerimi geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim, yeter ki biletlerimi getirsin" dedi.


Olay, dün akşam saat 19.00 sularında Karabağlar ilçesi Polat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Milli Piyango bileti satıcısı, Alsancak'ta biletlerini sattıktan sonra otobüsle evinin yolunu tuttu. Yaşlı adam otobüsten inerek evinin bulunduğu siteye ilerlerken, sitenin girişinde arkasından 30 yaşlarında erkek bir şahıs yaklaştı.


Zanlının hemen boğazını sıktığını belirten yaşlı adam, "Bir eliyle boğazımı sıktı, diğer eliyle de çapraz bağladığım çantamı koparmaya çalıştı. Sonra yere yatırdı. Boğazımı sıkması ile nefessiz kaldım ve bağıramadım. Çantamın ipini koparıp kaçtı" dedi.



"Geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim"


Olayın şokuyla hemen kalkıp polisi arayan yaşlı adam, "Çevrede güvenlik kamerası kaydı vesaire yoktu. 350 adet çeyrek bilet, 40 adet yarım ve 20 adet tam biletim vardı. Bin 500 lira civarı param da vardı ve biletlerin parası hepsi gitti. Şayet biletlerimi geri getirirse şikayetimden vazgeçeceğim" diye konuştu.

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