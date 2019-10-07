Gastronomi Festivali lezzet düşkünlerini ağırladı

İzmir'de, 'İyi Gıdalar, Gerçek Lezzetler' mottosuyla düzenlenen Gastronomi Festivali, lezzet düşkünlerine keyifli anlar yaşattı.

Gastronomi Festivali, bu yılda dopdolu programıyla lezzet tutkunlarını ağırladı. Ücretsiz düzenlenen festivali ziyaret edenler; keyifli atölyeler ile lezzet yolculuğuna çıkarken, uzman konukların sohbetleriyle gastronominin bilinmeyen yönlerini, tariflerin püf noktasını öğrenme şansını yakaladı. MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin iki gün boyunca farklı ve sürpriz etkinliklerin yer aldığı festival, İzmir ve Egeli binlerce kişinin katılımıyla ziyaretçi akınına uğradı.

İzmirliler, Gastronomi Festivalinde dalında uzman konuklardan bilgi edindi. Etkinlikte, yemek dünyasının bilinen isimleri; Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu'nun yemek tarifleri ilgiyle izlendi. Festivale alanlarında uzman konuşmacılar; Nedim Atilla, Ahmet Uhri, Ali Esad Göksel, Özgür Kılınçlar, Geovanı Polloına, Ekin Ozan, Gökalp Müstecaplıoğlu, Alparslan Baloğlu, Nihal Kadıoğlu Çevik, Tolga Kamiloğlu, Müjgan Yurtseven, Gökhan Oğuztimur, Berrin Bal Onur, Neşe Aksoy Biber, Selda Güleç, Canberk Gezer, ve Müjde Tönbekçi seminerleri ve yemek tarifleriyle renk kattı.

Yoğun bir katılımın yaşadığı etkinlikte konuşan Hazer Amani, İzmir'in sokak lezzetleri konusunda Türkiye'nin en güçlüsü olduğunu söyledi. Kentteki esnaf lokantalarını da gezdiğini anlatan Amani, İzmir'in farklı kültürlere ev sahipliği yapması nedeniyle zengin bir yemek kültürüne sahip olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Amani ile aynı programda jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu, 'Ege'nin Kabukları' adlı atölyesiyle izleyicilerle buluştu. Yemek hazırlanırken, kabuklu deniz ürünlerinin kıymetinin bilinmediğini anlatan Sivrioğlu, "Kabuklu deniz ürünlerine ilgiyi artırmalıyız. Çok güzel yemekler çıkıyor. Bugün güzel bir örneğini hazırlayacağız" diye konuştu.

İzmirli gazeteci ve yazar Nedim Atilla da, aktardığı bilgiler ve sohbetleriyle festivali izleyenlere eğlenceli ve keyifli anlar yaşattı. Festivale Yaşar Üniversiteleri de workshopları ile katıldı.