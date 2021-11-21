Gastronominin kalbi İzmir'de atacak

İzmir'de 2022'de “Terra Madre Anadolu” adıyla düzenlenecek uluslararası gastronomi fuarının tanıtımı, Ödemiş'in Demircili köyünde yapıldı. Fuarın lansmanında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ülkemizde üretilen tarımsal ve gastronomik ürün zenginliğinin dünyada eşi benzeri yok. Bu kültürün dünyaya anlatılması ve tanıtılması gerekiyor. Terra Madre, Anadolu mutfağının bu eşsiz tariflerine yeni pazarlar kazandıracak ve onları hak ettiği itibara ulaştıracak” dedi.

İzmir, Başkan Tunç Soyer'in “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda en büyük gıda hareketi Slow Food'un (Yavaş Gıda) önderliğinde “Terra Madre” gastronomi fuarına ev sahipliği yapacak. 2 yılda bir İtalya'nın Torino kentinde yapılan fuar, ilk defa İzmir'de düzenlenecek. Terra Madre, İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) ile eşzamanlı olarak 2-11 Eylül 2022 tarihleri arasında “Terra Madre Anadolu” adıyla gerçekleşecek. Fuarın tanıtımı Ödemiş'in Demircili köyünde geniş bir katılımla yapıldı. Tanıtım etkinliğinde konuşan Başkan Soyer, “Başka bir tarım vizyonumuzun altı aşamasını, İzmir tarımı ekosistemini paylaşmıştım. O günden bugüne üreticilerimize ve tüm vatandaşlarımıza verdiğim sözleri harfiyen yerine getirdim. Bayındır'daki süt fabrikamızın temelini attık, Sasalı'da İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi'ni açtık. Ödemiş'teki et entegre tesisini yeniledik ve atalık tohumlar ile yerli hayvan ırklarını desteklemek gibi pek çok çalışmaları yaptık. Üretim yollarını yeniledik. Üreticilerin ürünlerini satın alarak destekliyoruz. Bugün İzmir tarımı kapsamında verdiğimiz vaatlerden bir başkasını daha hayata geçirmek üzere

buluştuk. Terra Madre Anadolu Fuarı için çok heyecanlıyım, çünkü dünyanın lezzetlerini İzmir'le, İzmir'in lezzetlerini dünyayla buluşturacağız. Ürettiklerinizi ihraç edeceğiz. Hepinizin ekmeğini büyüteceğiz” diye konuştu.

"Anadolu mutfağı hak ettiği itibara ulaşacak"

Terra Madre'nin sözcük anlamının “toprak ana” olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, “Bu büyük organizasyonu İzmir'e ve ülkemize taşımamızın tek bir gayesi var. Küçük üreticimizi ihracatçı haline getirmek. Anadolu mutfak kültürü, bu coğrafyanın bereketli toprakları, havası ve suyuyla yoğrulmuş. Ülkemizde üretilen tarımsal ve gastronomik ürün zenginliğinin dünyada eşi benzeri yok. Bu kültürün dünyaya anlatılması ve tanıtılması gerekiyor. Terra Madre, Anadolu mutfağının bu eşsiz tariflerine yeni pazarlar kazandıracak ve onları hak ettiği itibara ulaştıracak” ifadelerini kullandı.

"Bunların hepsi tarih oluyor"

İzmir tarımının temel hedefinin kuraklık ve yoksullukla mücadele olduğunun altını çizen Başkan Soyer, “Kuraklıkla mücadelenin yegane anahtarı, atalık tohumları ve yerli hayvan ırklarını yeniden yaygınlaştırmamız. Yoksullukla mücadelenin yolu ise küçük üreticilerimizi ve üretici kooperatiflerini desteklemek. İzmir tarımı, sömürücü, tahrip edici ve tek tipleştirici büyük şirketlerin bize dayattığı tarım ekonomisine karşı bir direniştir. Yerli ve milli tarımın ülkemizdeki yeniden inşasıdır. Bunu başarmanın yegane yolu ise milletin efendilerinin, yani üreticilerimizin yanında olmaktır. Bugüne kadar köylümüzü küçümseyen, küçük üreticinin ihracat engelinden bahseden bilindik söylemleri

çok duyduk. Küçük üretici bilemezmiş. İhracat, büyük tarım şirketlerinin işiymiş. Köylü pazarlamadan, satıştan, ihracattan ne anlarmış. 'Başka Bir Tarım Mümkün' anlayışımız ile bunların hepsi tarih oluyor. Küçük üreticimiz isterse ürününü pazarda satar, isterse en güzel ambalajı tasarlar market ve bakkallara ulaştırır. Dilerse örgütlenir, bir araya gelir güçlenir. Ektiğini tarlasından kamyona yükler, İzmir Limanı'na gönderir. Bütün dünyaya satar. İzmir Büyükşehir Belediyesi işte bunun için var” dedi.

"İzmir'de bir devir kapandı"

"Sen uğraşma, ver şirkete mahsulü, sat yok pahasına, gerisine karışma şeklinde yürüyen tarımdaki bu devir İzmir'de kapandı" diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kimse kusura bakmasın. Gerçekleştirdiğimiz desteklerle, alımlarla üreticimiz ürününden para kazanıyor. Artık İzmir Büyükşehir Belediyesi var. 'Başka Bir Tarım Mümkün' vizyonumuz doğrultusunda 2,5 yıldır çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarım 24 ilçemizin meralarını tek tek gezdi. 4 bin 160 çobanla tanıştı, sorunlarını dinledi. İzmir'in Türkiye'de bir eşi daha olmayan çoban haritasını çıkardı. Meralarımızda şimdiye kadar 110 bin 430 keçi, 352 bin 185 koyun ve 15 bin 489 kara sığır tespit etti. Diğer yandan 10 yıl önce tükenmek üzere olan karakılçığın, saz çavdarının, mürdümük ve gambilyenin tohumlarını yeniden ortaya çıkardık. Bir avuçla başladık, binlerce dönüm araziye yetecek kadar tohum elde ettik ve çiftçilerimizle paylaştık. Bu tohumları üreten çiftçimize piyasa değerinin üç katından alım garantisi veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Tüm bunları neden yaptık ve yapacağız? Çünkü bu memleketi çok seviyoruz. Ne köyde ne de şehirde hiçbir çocuk yatağa aç girmesin istiyoruz. Herkesin doğduğu yerde doyma hakkı olduğunu kabul ediyoruz” diye konuştu.

Değirmenden fırına, sonra sofraya

Terra Madre lansmanı öncesinde Ödemiş Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin yaklaşık 20 yıldan beri atıl durumda olan, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden devreye alınan taşlı tip un değirmeninin açılışı yapıldı. Başkan Tunç Soyer, Ödemiş Demircili Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Coşkun'dan kooperatif ürünleri ve işleyişiyle ilgili bilgi aldı. Değirmen açılışında bereket simgesi olarak testi kırıldı ve küçük çuvallara doldurulan ata tohumu karakılçık buğdayı Başkan Tunç Soyer ve protokol tarafından değirmene verildi. Değirmenden ilk çıkan un, çuvala konularak Demircili köyü evlerindeki taş fırınlara ekmek yapılmak üzere bırakıldı. Ardından Başkan Soyer, üreticilerin fırınlarında pişen karakılçık buğdaylı ekmeği çıkardı ve tadına baktı.

Terra Madre nedir?

Dünyanın en büyük gıda hareketi olan, “iyi, temiz ve adil gıdayı” savunan Slow Food tarafından 2004'te başlatılan Terra Madre etkinliği, gıda üretiminin aktif üyelerini ve dağıtım zincirlerini birleştirerek sürdürülebilir tarım, balıkçılık ve gıda üretimini yaymayı amaçlıyor. Tarımdaki endüstriyel koşullara ve yemek kültürlerinin standartlaşmasına teslim olmayı reddeden Terra Madre, küçük ölçekli çiftçileri, hayvan yetiştiricilerini, balıkçıları, gıda zanaatkârlarını, akademisyenleri, aşçıları, tüketicileri ve gençlik grubunu kapsıyor. 2012 yılında dünyanın en önemli gastronomi fuarı olan Torino'daki Salone del Gusto ile beraber yapılmaya başlanan Terra Madre, tek bir organizasyon çatısı altında değişik kıtalardan gelen gıdaları çok daha geniş kitlelerle buluşturuyor. 2 yılda bir İtalya'nın Torino kentinde yapılan “Terra Madre” gastronomi fuarı İzmir'de ise “Terra Madre Anadolu” adıyla düzenleniyor. “Terra Madre

Anadolu” adıyla düzenlenecek fuara sadece İzmir değil, tüm Türkiye ve Akdeniz'den küçük üreticilerle beraber dünyanın dört bir yanından ekonomistler, entelektüeller, ekolojistler, antropologlar, yazarlar, filozoflar, aşçılar, üretici birlik ve kooperatifleri ile “iyi, adil ve temiz” gıdaya ulaşmak isteyen tüketiciler katılacak. Anadolu mutfağının ve tarım ürünlerinin tüm örneklerinin buluşacağı fuarda, bugüne kadar ürettiğini pazarlamakta zorlanan üreticiler, kadimden gelen yerel ürünlerini tüm dünyaya aracısız olarak tanıtacak. Gıda sistemini bütüncül ve çoklu disiplinler yaklaşımıyla irdelemek üzere bilgi alışverişinin de yapılacağı Terra Madre Anadolu sayesinde tüketiciler ürünlerin arkasındaki çiftçiyi, balıkçıyı ve üreticiyi keşfetme fırsatı yakalayacak.