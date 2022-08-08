Gazeteci Hamdi Türkmen son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir mücadele ettiği kansere yenik düşen Gazeteci-Yazar Hamdi Türkmen, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hamdi Türkmen için ilk tören Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlendi.

“Çok iyi bir gazeteciydi”

Törende konuşan Dilek Gappi, önemli bir ismi kaybettiklerini belirterek, “Ne desek, ne söylesek kifayetsiz kalacak şimdi. Birbirimize, biz gazetecilere Hamdi Türkmen'i anlatmak da tuhaf geliyor. Basın mesleğinde uzun yılları olan herkes onu tanır, bilir. Yolu kesişen, denk gelenlerin sayısı hayli fazladır. İyi ki bizim de yollarımız kesişmiş ve iyi bir gazeteciyi, çok iyi bir yazı işleri müdürünü tanımışım” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu da çok üzgün olduğunu ve İzmir basınının en önemli isimlerinden birini kaybettiklerini ifade ederek, taziye dileklerini iletti.

Hamdi Türkmen için Göztepe Spor Kulübü'nde de tören düzenlendi. Türkmen'in naaşı Küçükyalı'daki Hamidiye Camiisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşa Köprüsü Mezarlığı'na defnedildi.