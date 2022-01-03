İzmir'in Aliağa ilçesinde, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Şenol Gök son yolculuğuna uğurlandı.

Aliağa ilçesinde yaşayan gazeteci Şenol Gök (56), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Gazeteci Gök'ün ani ölümü, meslektaşlarını üzüntüye boğdu. Şenol Gök için Aliağa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazeteci Gök, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazını ardından Uzunhasanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Birçok gazetenin sahipliğini ve genel yayın yönetmenliğini yapan Şenol Gök, evli ve iki çocuk babasıydı.