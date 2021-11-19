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Gazeteci-yazar Çelik'in "Çaka Bey" romanı raflarda

Gazeteci ve yazar Gökhan Çelik’in, ilk Türk denizcisi Çaka Bey’in hayatını romanlaştırdığı kitabı raflardaki yerini aldı.

Gazeteci ve yazar Gökhan Çelik'in, ilk Türk denizcisi Çaka Bey'in hayatını romanlaştırdığı kitabı raflardaki yerini aldı.


Gazeteci ve yazar Gökhan Çelik, Türk tarihinde çok önemli bir yer tutan, İzmir ve Çeşme fatihi olarak da bilinen ilk Türk denizcisi Çaka Bey' in hayatını romanlaştırdı. “Çaka Bey, Beni Denizlere Gömün” ismiyle yayınlanan kitap okuyucuyla buluşarak raflardaki yerini aldı.


Gökhan Çelik daha öncede; “Türk Mülkünün Nizamı Nizamülmülk”, “Ahi Evran” ve “Denizlenin Tufanı Piri Reis” isimli üç tarihsel romanı kaleme almıştı.

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