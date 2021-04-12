Gazetecilere Medicana ayrıcalığı

İmzalanan protokol ile İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve üyelerin 1. derece yakınları hastanedeki tüm sağlık hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanacak.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve Medicana International İzmir Hastanesi arasındaki protokolün imzaları, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen ve Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal arasında atıldı. Protokole göre, İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve üyelerin 1. derece yakınları hastanedeki tüm sağlık hizmetlerinden avantajlı fiyatlarla faydalanacak.

Gazetecilerin tıpkı sağlıkçılar gibi özveriyle çalıştığına vurgu yapan Ulvi Ünal, “Hastanemiz İzmir'de hizmet vermeye başlamadan önce İzmir Gazeteciler Cemiyeti ilk ziyaret ettiğimiz kurumlar arasındaydı. Çalışmalarımız hakkında sizlerle görüş alışverişinde bulunarak, yapılabilecek iş birlikleri hakkında da konuşmuştuk ancak ne yazık ki kentte bu süreçte yaşanan doğal afetler planlarımızı bir süre ertelememize sebep olmuştu. Pandemi gibi tüm dünyayı etkisi altına alan bu günlerde, vatandaşların haber alma özgürlüğünü korumak adına canla başla çalışan gazeteciler ile bu protokolü imzalamaktan memnuniyet duyuyorum” dedi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen da, “Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımızın değerini bir kez daha anladık ve özverili çalışmaları karşısında minnet duyduk. Gazeteciler de aynı özveriyle görevlerini yerine getiriyor. İmzalanan protokolle üyelerimiz kaliteli sağlık hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlanacak. Uzman kadrosu ve kaliteli hizmet anlayışıyla kentimize sağlık alanında nitelik kazandıran Medicana International İzmir Hastanesi yönetimine teşekkür ediyorum” diye konuştu.