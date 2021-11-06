Gazi ve şehit yakınları için tek kart dönemi başladı

Artık gazi ve şehit yakınları, İzmirim Kart kullanmadan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kartla toplu ulaşım araçlarına binebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımda şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının çift kart taşıma zorunluluğuna son verdi. Bir buçuk ay önce Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü'nü kuran büyükşehir, kısa sürede ilgili derneklerle temasa geçerek sorunlarını tespit etti.

Alınan talepler doğrultusunda gazi ve şehit yakınlarının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından aldıkları kartları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu ulaşım araçlarında İzmirim Kart yerine kullanabilmeleri sağlandı.

Kartı kullanmak için HES kodu ile başvuru

Kasım ayı itibariyle başlayan uygulamadan yararlanmak isteyen şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kendilerine verilen kart, varsa kullandıkları İzmirim Kart ve süresiz HES kodlarıyla Milli Kütüphane Caddesi No: 10/1C adresinde yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Teknoloji Konak Kart Merkezine başvuru yapabilecekler.

“Gazilerimizin önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Güneri Onur Çeliker, “İzmir'deki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarımıza hizmet veren dernekleri ziyaret ederek sorunlarını dinledik. Bize en çok gelen talep ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kendilerine verilen kartların ulaşımda kullanılamamasıydı. Daire başkanlığımız bünyesinde ESHOT Genel Müdürlüğü ve İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. ile toplantılar düzenledik. Yaptığımız çalışmalarla kasım ayı itibariyle bu sorunu tamamen ortadan kaldırdık. Gazilerimiz ilave bir İzmirim Kart kullanmadan Bakanlık tarafından kendilerine verilen kartı toplu ulaşımda kullanabilecekler. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak gazi, şehit yakınları ve gazi yakınlarının önündeki engelleri kaldırmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.