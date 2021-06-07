GAZİDEK'te kayıt zamanı

Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda (GAZİDEK) yeni dönem kayıtları başlıyor. Ön kayıt yaptırmak isteyenlerin, GAZİDEK Ana Kurs Merkezi ile GAZİDEK Sarnıç Kurs Merkezini ziyaret ederek kayıt formunu doldurup ön kayıt yapabilecek. Ön kayıt yapan öğrenciler, daha sonra sınava alınacak. Sınavda başarı gösteren ve ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler, GAZİDEK'teki eğitimlere katılmaya hak kazanacak. GAZİDEK'teki eğitimlere katılacak öğrenciler, alanında uzman öğretmenlerden ders alacak, lise ve üniversite sınavında başarı göstermek için yıl boyunca ter dökecek.

Anadolu ve Fen Liseleri ile üniversite sınavlarına hazırlanan ortaokul ve lise öğrencilerine, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için ücretsiz kurs verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir Belediyesi Destek Eğitim Kursunda yeni dönem kayıtları başlıyor. Haydi gençler, ön kayıt yaptırmak için geç kalmayın” çağrısı yaptı.