Gaziemir, 30 Ağustos'ta kırmızı beyaza bürünecek

yılı dolayısıyla vatandaşlara 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılına özel bir program hazırlayan Gaziemir Belediyesi, bayrama sayılı günler kala vatandaşlara sürpriz yaptı. Gaziemir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personeli, ana caddelerdeki evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek, vatandaşlara ve esnafa Türk bayrağı armağan etti.

Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı 5 bin Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “En büyük zaferlerimizden biri olarak şanlı tarihimizde yerini alan 30 Ağustos Zafer Bayramının 99. yılını, büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu kapsamda ana arterlerdeki evlere ve iş yerlerine Türk bayrağı dağıttık. Yurttaşlarımızı, dağıttığımız bu bayrakları evlerinin balkonlarına, iş yerlerinin camlarına asarak bayram coşkumuza ortak olmaya davet ediyorum” diye konuştu.