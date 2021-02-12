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Gaziemir Belediyesi personellerinden anlamlı 14 şubat mesajı

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kamera karşısına geçen Gaziemir Belediyesi çalışanları, “Kalbimiz her zaman Gaziemir için atıyor” mesajı verdi.


Gaziemir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle özel bir çalışmaya imza attı. Çalışma kapsamında, belediye personellerinin fotoğraflarının ve mesajlarının yer aldığı görsel hazırlandı. Gaziemir için büyük bir sevgiyle hizmet ürettiklerini dile getiren belediye çalışanlarının mesajları, kısa film haline getirildi. Film, belediyenin sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Özel tasarım görsel çalışma, ilçedeki ilan tabelalarında da yayınlandı.


Çalışmaya katkı koyan belediye personeline teşekkür eden Belediye Başkanı Halil Arda, “Gaziemir Belediyesi olarak büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bireyi Gaziemir için büyük bir sevgiyle çalışıyor. Sevgi; emek ister, özveri ister, fedakârlık ister. Yüreğimizdeki Gaziemir sevdamızla ilçemiz için canla başla hizmet ediyor, hemşehrilerimizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sadece bir gün değil, kalbimiz her gün Gaziemir için atıyor” diye konuştu.

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